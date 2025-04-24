¤ß¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ò¤È¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤À¡£¨¡¨¡¡ÚÅý¹ç¼ºÄ´¾ÉVTuber ¤â¤ê¤Î¤³¤É¤¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤³¤É¤¯¡¢¤È¡¢À¸¤¤ë¡Ù¡Û
Åý¹ç¼ºÄ´¾ÉVTuber¡¦¤â¤ê¤Î¤³¤É¤¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¸ø³«¡ª
Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ï100¿Í¤Ë1¿ÍÄø¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤äÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Å¤é¤¯¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ±¤¸ÉÂ¤Ç¶ì¤·¤àÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡¢µß¤¤¤¿¤¤¡¢Åö»ö¼Ô°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇVTuber¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÛ¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¡Ö¤â¤ê¤Î¤³¤É¤¯¡×¤µ¤ó¡£
¹â¹»À¸¤ÇÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆVTuber¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÂÀ×¤òÄÖ¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¡¢¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨NHK½ÐÈÇ¸ø¼°note¡ÖËÜ¤¬¤Ò¤é¤¯¡×¤è¤ê¡£
#£´£¹¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¤è
¡¡¤³¤É¤¯¤Ï¤Ä¤Í¤Å¤Í¡¢¼þ°Ï¤Î¤Ò¤È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¡¢¤½¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤É¤¯¤Ï¡¢¤ª¤È¤â¤À¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤¾¤¯¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤«¤¾¤¯¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¤³¤É¤¯¡¡¡Ö¤³¤É¤¯¤Î¤³¤È¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¤«¤¾¤¯¡¡¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤À¤Í¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢Å·»È¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×
¤³¤É¤¯¡¡¡ÖÅ·»È¡ª¡©¡×
¤«¤¾¤¯¡¡¡Ö¤³¤É¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤À¤Á¤¤¤µ¤¤¤È¤¤Ë¡¢»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¤ò¤³¤É¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅÚ¤Î¤Ê¤«¤ËËä¤á¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×
¤³¤É¤¯¡¡¡Ö¤Û¤¦¡×
¤«¤¾¤¯¡¡¡Ö¡Ø¤É¤¦¤·¤ÆËä¤á¤Æ¤ë¤Î¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤É¤¯¤Ï¤â¤¦¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤·¤¢¤ï¤»¤À¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î¤Ò¤È¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×
¤³¤É¤¯¡¡¡Ö¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¤«¤¾¤¯¡¡¡Ö¤Í¡¢Å·»È¤À¤è¤Í¡©¡×
¤³¤É¤¯¡¡¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡£¤Ç¤â¤¼¤ó¤¼¤ó³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤½¤ì¡×
¤«¤¾¤¯¡¡¡Ö¤½¤¦¡£¤³¤É¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¹¤ì¤Ã¤Ý¤¤¡£Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ç¤°¤¢¤¤¤¬¤ï¤ë¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¤¹¤°¤ï¤¹¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡£Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¤³¤ï¤¤¤â¤Î¤â¤ª¤ª¤¤¤·¡¢¤ï¤¹¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤í¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¾¤¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤É¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤Ç¤¹¡×
¤³¤É¤¯¡¡¡Ö¤³¤É¤¯¤È´Ø¤ï¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©¡×
¤«¤¾¤¯¡¡¡Ö¤³¤É¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ä¤µ¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤É¤¯¤Á¤ã¤ó¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤é¤»¤Ê¤¤¤«¤¬¤«¤¾¤¯¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤È¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤É¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ê¤Þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤È¤«¡¢´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤È¤«»×¤ï¤º¤Ë¡¢¤¹¤°°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àº¿À¼À´µ¤ò»ý¤Ä¤Ò¤È¤Î¤«¤¾¤¯¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Î¤³¤È¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¿®¤¸¤Æ¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤À¤¤¤¸¤À¤È»×¤¦¡×
¤³¤É¤¯¡¡¡Ö¤¦¤ï¤¢¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡£Àº¿À¼À´µ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤«¤é»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤è¤Í¡£¤³¤É¤¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ò¤È¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¤«¤¾¤¯¡¡¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¤¸¤ã¤ª¤µ¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×
¤³¤É¤¯¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Õ¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤¾¡×
¤«¤¾¤¯¡¡¡Ö¤³¤É¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¤³¤ó¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ë¤¿¤¹¤±¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢Íê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ë¤¿¤¹¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤âÎ©ÇÉ¤Ê¼«Î©¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¹¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤³¤É¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¤¿¤¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡×
¤³¤É¤¯¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×
¤«¤¾¤¯¡¡¡Ö¤Ïー¤¤¡×
¡¡Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤É¤¯¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤«¤¾¤¯¤Ë¤¹¤¯¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤É¤¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤«¤¾¤¯¤À¡£¤ß¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ò¤È¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤É¤¯¤Ï¤·¤¢¤ï¤»¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤½¤ó¤Ê¤«¤¾¤¯¤â¡¢¤ª¤È¤â¤À¤Á¤â¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡¢·¯¤Ø¡£¤³¤É¤¯¤¬¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤É¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤É¤¯¤Ï·¯¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§¤â¤ê¤Î¤³¤É¤¯
#£µ£°¡¡¤³¤É¤¯¡¢¤È¡¢À¸¤¤ë
¡¡º£²ó¤Ç¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾ÉVTuber¤â¤ê¤Î¤³¤É¤¯½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡¢¡Ö¤³¤É¤¯¡¢¤È¡¢À¸¤¤ë¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¤³¤É¤¯¤Ï¡Ö·¯¤ÈÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡£·¯¤ÈÀ¸¤¤¿¾Ú¤·¤¬¡¢¤³¤Î¤Ò¤í¤¤¤Ò¤í¤¤¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¹¤³¤·¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤¤¤ï¤¤¤Ë»×¤¦¡£
¡¡#50¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï51²óÌÜ¤ÎËÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤«¡¢Ã»¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤³¤É¤¯¤Î´¶ÁÛ¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¯¡×
¡¡¤½¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢·¯¤â¡¢¤³¤É¤¯¤â¡¢¤³¤Î¤µ¤¡¢Ä¹¤¯¤âÃ»¤¤°ìÀ¸¤ò¡¢¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢½ñ¤Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢½ñ¤Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤Î¤¤â¤Á¤Ï¡¢¾Íè¡¢¤¤Ã¤È·¯¤È¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤È¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤À¤ì¤â¤¬Êú¤¨¤ë¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¸ÉÆÈ¤Ç¤Ê¤¤¤Ò¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤Ï¡¢¤½¤¦¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤É¤¯¼«¿È¤â¤½¤¦¤À¡£¤³¤É¤¯¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤Ë¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤É¤¯¤Ï¡¢·¯¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¤·¯¤¬¡¢¤¹¤³¤·¤Ç¤â¤³¤³¤í¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£À¸¤¤È¤·À¸¤±¤ë¤â¤Î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢º£Æü¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤·¡¢·¯¤È¤³¤É¤¯¤¬À¸¤¤¿¾Ú¤·¤ò¡¢¤º¤Ã¤È»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¡£¤³¤É¤¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¡¢²Ì¤¿¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡#50¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£·¯¤â¡¢¤³¤É¤¯¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¨¤é¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤³¤É¤¯¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤À¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¡¢¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤¤¤´¤Ë¡¢¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÇ§¤á¡¢À¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿NHK½ÐÈÇ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Ã´Åö¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤¿¤¬¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤É¤¯¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¤¿¤Á¤È¤«¤¾¤¯¡¢À¸Â¸¼Ô¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë·¯¤Ø¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤É¤¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¸ÉÆÈ¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤É¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤«¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬¡¢¤³¤É¤¯¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£YouTube¤äX¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Á¤¬¤¦½Ð²ñ¤¤¤«¤¿¤Ç¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Æü¤â¡¢¤¢¤·¤¿¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤³¤É¤¯¡¢¤È¡¢À¸¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡§¤â¤ê¤Î¤³¤É¤¯
¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤Ïº£²ó¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤â¤ê¤Î¤³¤É¤¯
VTuber¡£¡ÖÆ±¤¸ÉÂ¤Ç¶ì¤·¤àÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡¢µß¤¤¤¿¤¤¡¢Åö»ö¼Ô°Ê³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç19ºÐ¤ÇÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤ËÁÏ¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£2023Ç¯¡¢SDGs¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×´äº´¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¢¨YouTube:¤â¤ê¤Î¤³¤É¤¯¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë