「ROAD TO TSUBURAYA CONVENTION POP UP CAFE in Cafe 2nd STAGE featuring ULTRAMAN TIGA・DYNA・GAIA」が、大阪・日本橋で5月2日(金)より期間限定開催決定! ウルトラヒーローたちに会いに行こう。JUNGLE大阪日本橋店にて、2025年5月2日(金)〜5月18日(日)の期間限定で、「ROAD TO TSUBURAYA CONVENTION POP UP CAFE in Cafe 2nd STAGE featuring ULTRAMAN TIGA・DYNA・GAIA」が開催される。

本カフェは、「TSUBURAYA CONVENTION 2025」が今年9月13日(土)〜14日(日)に開催されるにあたって、開催までの期間を熱く盛り上げたいファンに向けて展開。平成ウルトラマン三部作よりウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンガイアの濃厚なTALK EVENT&POP UP CAFE&POP UP STOREをお楽しみいただける。カフェ会場内では、ウルトラマンティガとイーヴィルティガの立像や作品の場面写真を使用したパネル展示、オリジナルグッズの販売なども行われ、ウルトラなお買い物も満喫していただける。平成の時代に更に進化して登場した超マルチ戦士達の軌跡を見ながら熱く盛り上がろう!会場オリジナルのグッズとしてウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンガイアなどのアクリルスタンドやラバーコースター、大人気のスタンド缶バッチや箔押しポストカード、3作品のエピソードタイトルを使用したTV型バッジなど、このイベントのためにデザインされた新作が盛り沢山。2025年5月10日(土)にはウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンガイアにてスーツアクターとしてご出演した権藤俊輔と中村浩二をゲストに迎えた、ヒーローファン必聴のトークショーも開催!9月開催の「TSUBURAYA CONVENTION 2025」に向けて、平成ウルトラマン三部作の歴史をCafe 2nd STAGEで堪能しよう。(C)円谷プロ