サッカーJ1リーグは第12節の2試合と第20節の1試合の計3試合が、16日（水）に開催されました。

開幕10試合で1勝で勝ち点8と低迷する横浜F・マリノスはホームで清水エスパルスと対戦。横浜FMは2点を挙げリードを奪うものの、後半に3失点。横浜FMはこれで6戦勝利なし。開幕11試合を戦い、勝ち点8で依然18位のままとなっています。一方勝利した清水は4試合ぶりの勝利で、順位を10位に上げました。

J1連覇中の王者ヴィッセル神戸は、ホームで川崎フロンターレに2−1で勝利。浦和レッズも京都サンガF.Cにホームで2−1の勝利。両チームとも今季初の連勝で順位をアップ。京都は6試合ぶりの敗戦で首位に立つことはできませんでした。

また同日にはルヴァンカップ1stラウンド2回戦8試合が開催。昨季のルヴァンカップ王者の名古屋グランパス（J1）はカターレ富山（J2）にPK戦で敗戦。大会連覇は潰えています。

【J1第12節】

◆清水 3−2 横浜FM （日産スタジアム）

得点【清水】中原輝（後半9分）オウンゴール（後半26分）乾貴士（後半37分）【横浜FM】遠野大弥（前半29分）植中朝日（後半6分）

◆神戸 2−1 川崎F （ノエビアスタジアム神戸）

得点【神戸】佐々木大樹（前半31分）マテウス トゥーレル（前半45分）【川崎F】マルシーニョ（前半45+3分）

【J1第20節】

◆浦和 2−1 京都 （埼玉スタジアム2OO2）

得点【浦和】松尾佑介（前半24分）渡邊凌磨（後半16分）【京都】ラファエル エリアス（後半10分）

【ルヴァンカップ1stラウンド2回戦】

◆横浜FC 2−1 北九州（ミクニワールドスタジアム北九州)

得点【横浜FC】駒沢直哉（前半11分）オウンゴール（後半4分）【北九州】渡邉颯太（後半9分）

◆G大阪 1−0 水戸（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【G大阪】ファン アラーノ（延長前半4分）

◆柏 3−2 福島（とうほう・みんなのスタジアム）

得点【柏】ジエゴ（前半5分）戸嶋祥郎（前半19分）渡井理己（後半38分）【福島】矢島輝一（前半45分、前半45+2分）

◆東京V 2−1 秋田（ソユースタジアム）

得点【東京V】木村勇大（後半45+2分）福田湧矢（延長後半13分）【秋田】石田凌太郎（前半33分）

◆FC東京 3−1 大宮（NACK5スタジアム大宮）

得点【FC東京】マルセロ ヒアン（後半11分、延長前半8分、延長前半15+1分）【大宮】杉本健勇（後半37分）

◆C大阪 4−3 今治（アシックス里山スタジアム）

得点【C大阪】ヴィトール ブエノ（前半12分）ジャルンサックウォンコーン（前半15分）香川真司（後半35分）奥田勇斗（延長後半13分）【今治】竹内悠力（前半32分）藤岡浩介（前半34分）日野友貴（後半3分）

◆富山 1−1（PK 6−5）名古屋（富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【富山】武颯（延長前半9分）【名古屋】マテウス カストロ（延長前半11分）

◆福岡 2−1 栃木SC（栃木県グリーンスタジアム）得点【福岡】佐藤颯之介（前半4分）紺野和也（後半36分）【栃木SC】屋宜和真（後半26分）