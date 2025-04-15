Ž¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©¤Ï½á¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ£¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡Ä°å»Õ¤¬Ž¢»Ò¶¡¤Î¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¥³¥ìŽ£¤È¤¤¤¦ÊýË¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈBaby 0ºÐ¤«¤é¤ÎÃÎ°éÂçÉ´²Ê2022´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½ü¶ÝÊÔ¡
¢£É÷¼Ù¡¦´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ï²¿¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ÷¼ÙÍ½ËÉ¤Ç°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬´¶À÷Í½ËÉ¤òÅ°Äì¤·¡¢¼«Âð¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£É÷¼Ù¤ÏÌÈ±Ö¤¬Äã²¼¤·¤¿ÂÎÆâ¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¼ç¤Ë¿Í¤òÇÞ²ð¤·¤Æ±¿¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¶áÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¤Ç¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬Â¿¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¡¢³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¡¢ÊÝ°é±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤¹¡£µ¢Âð¤·¤¿¤é¼êÀö¤¤¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼êÀö¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶À÷¾É¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤ÇËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼êÀö¤¤¡¦¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤¬¿»Æ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢Âð»þ¤Î¼êÀö¤¤¤Ï»Ø¤Î´Ö¤äÄÞ¤ÎÀè¡¢¼ê¼ó²ó¤ê¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼êÀö¤¤¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÊªÍýÅª¤ËÀö¤¤Î®¤¹¸ú²Ì¤¬¡¢¤»¤Ã¤±¤ó¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎºÙË¦Ëì¤ò²õ¤·¤ÆÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î®¿å¤Ç15ÉÃÀö¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¼ê¤ËÉÕ¤¤¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï100Ê¬¤Î1¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤ò»È¤¤10¡Á30ÉÃÀö¤Ã¤Æ¤«¤éÎ®¿å¤Ç¤¹¤¹¤°¤È1ËüÊ¬¤Î1¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾²¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¼þ¤ê¤Î½ü¶Ý¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ÎÂÃ±Õ¤¬Èô¤ó¤À¤ê¡¢¼ê¤Ç¿¨¤ì¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤âÈæ³ÓÅª¿¨¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢´¹µ¤¤â¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£Áë¤È¸¼´Ø¤Ê¤É¤Î2¥«½ê¤ò³«¤±¤ÆÉ÷¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²°Æâ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¶õµ¤¤´¤È³°¤ËÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁë¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢³°¤«¤é¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤«¤é¤ÎÈôË÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶À÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´¶À÷¼Ô¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤¸Â¤êÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
´¹µ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º°ÂÁ´¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶áÇ¯¡¢¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬Å¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£3ºÐ¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ï¿Æ¤ÎÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºô¤äÃÊº¹¤Ï´ÊÃ±¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤º¡¢²È¤¬°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½ü¶Ý¤â´¹µ¤¤âÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
½ü¶ÝÊÔ¢
¢£³°¤ÇÍ·¤Ð¤»¤ëºÝ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ëÅÀ¤Ï¡©
¸ø±à¤Ê¤É¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Í·¶ñ¤ä¿åÆ»¤Î¼Ø¸ý¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤¬¿¨¤ë¾ì½ê¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó½ª¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÈÂÓ·¿¤Î¤ª¼ê¿¡¤¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¸¥§¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÆü¾Æ¤±¤«¤é¼é¤í¤¦¤È¡¢²È¤Ë¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æü¸÷¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÏÄã²¼¤ä¡Ö¤¯¤ëÉÂ¡×¤È¤¤¤¦¹ü¤¬Æð²½¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô°ÊÁ°¤«¤é¡¢Æý»ù¤Î¡Ö¤¯¤ëÉÂ¡×¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÆü¸÷Íá¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ë1Æü15¡Á20Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï³°¤Ë½Ð¤ÆÆü¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ü¶ÝÊÔ£
¢£¼êÀö¤¤¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ò·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©
¼êÀö¤¤¤Ï¡¢0ºÐ»ù¤Ê¤é¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Åß¤ËÎä¤¿¤¤¿å¤ÇÀö¤¦¤È·ù¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·²¹¤«¤¤¤ªÅò¤Ç´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£1¡Á2ºÐ¤Ï¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼êÀö¤¤¤ò·ù¤¬¤ë»Ò¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼êÀö¤¤²Î¤ò²Î¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼êÀö¤¤¤Ï³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼êÀö¤¤¤ò·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¼ê¤ò¿¡¤¯¤À¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ì¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤ä»Ø¤Î´Ö¤ò¥µ¥Ã¤È¿¡¤¤¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÆþ¤Ã¤¿½ü¶Ý¥·¡¼¥È¤ä¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢È©¤¬¼å¤¤»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈ©¹Ó¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼êÀö¤¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê½ü¶ÝÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Ë¼êÀö¤¤¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼êÀö¤¤¤Ë¤ÏÂåÂØ¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÄ»ù¤ËÃå¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2ºÐÌ¤Ëþ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃâÂ©¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÑÈË¤Ë´é¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£É¡¤ä¸ý¡¢ÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡È¤Ò¤â¤ò»ý¤Ã¤ÆÃå¤±¤ë¡É¡ÈÉ½ÌÌÉôÊ¬¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¡É¡È¸ý¤ÈÉ¡¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¤¤¦¡É¤È¤¤¤¦Àµ¤·¤¤Ãå¤±Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀµ¤·¤¯»È¤¨¤ë2ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²°³°¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤ë¤Î¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£½¢³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç´¶À÷ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ï³°µ¤²¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢²Æ¾ì¤Ë½ë¤¤´Ä¶¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ä¡¢±¿Æ°¤·¤¿¸å¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÝ¼¾ÊÔ¡
¢£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÝ¼¾¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¡©
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯½á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈéÉæ¤ÏÂç¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Î¸ü¤ß¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÂÎÀÑ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉ½ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ²¹¤¬¹â¤¯´À¤â¤«¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¿åÊ¬¤¬¾øÈ¯¤·¤ä¤¹¤¯¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©¤òÊÝ¼¾¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÆó¤Ä¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¤ª¤à¤Ä¤«¤Ö¤ì¤Ê¤É¤ÎÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²óÈò¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Í½ËÉ¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¤¼¤ó¤½¤¯¤ä¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤òÊÝ¼¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¶õµ¤Ãæ¤ä¾²¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ºÙ¤«¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°øÊª¼Á¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä«¿©¤ÎµíÆý¤ò¾¯¤·¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤³¤Ü¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤Û¤³¤ê¤È°ì½ï¤ËÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤³¤ê¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤¿ÈéÉæ¤«¤éÂÎÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿Êª¼Á¤ò¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸»¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼¤Ï°äÅÁ¤·¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤«¤éËèÆüÊÝ¼¾¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸¸å8¥«·î¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤ÎÈ¯¾É¤ò32¡ó²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©¤òÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈéÉæ¤Î±ê¾É¤òÍ½ËÉ¤·¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¹â¤á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é½Ð¤¿¸å¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤òÀö¤¦¤ÈÈé»é¤¬¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¤Æ¤â´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¼¾¤ÏÄ«¤ÈÌë¤Î2²ó¤·¤Æ¤ä¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´ÖÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¤ªÉ÷Ï¤¸å¤Î1²ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£È©¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÀ¸¸å2¥«·î¤ò²á¤®¤¿¤é¡¢ËèÆü¤Î½¬´·¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÝ¼¾ÊÔ¢
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊÝ¼¾ºÞ¤Ï¡©¡¡Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸þ¤±¤Î¼ç¤ÊÊÝ¼¾ºÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ï¥»¥ê¥ó¡¢¥Ø¥Ñ¥ê¥óÎà»÷Êª¼Á´ÞÍÀ½ºÞ¤Ê¤É¤Î¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¸ú²Ì¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Û¤É¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬¶¯¤¯¡¢¿¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÉô°Ì¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÊÝ¼¾ºÞ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¸î¤·¤Æ¤ä¤ë¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¸·Ì©¤Ë¹Í¤¨¤º¡¢ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤ä»È¤¤¾¡¼ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¥¤·ù¤¤¤â²ÃÌ£¤·¤ÆÁª¤Ö¤Î¤¬¡¢¸¤¤»È¤¤Êý¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ï¥»¥ê¥ó¤ÏÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Ù¤¿¤Ä¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤¬¤Ò¤É¤¤»Ò¤ä¡¢ÈéÉæ¤¬¹Ó¤ì¤¿»Ò¤Ë°ìÄê´ü´Ö»È¤¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ø¥Ñ¥ê¥óÎà»÷Êª¼Á´ÞÍÀ½ºÞ¤ÏÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥»¥ê¥ó¤è¤ê¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
´¥Áç¤¬¶¯¤¤»Ò¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥»¥é¥ß¥Éµ¡Ç½À®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏÊÝ¼¾À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¾¯¤·Îô¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¥»¥ê¥ó¤Ê¤É¤òÅÉ¤Ã¤¿²Õ½ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¤È¤Ù¤¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ù¤¿¤Ù¤¿¤ò·ù¤¬¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¼¾ÊÔ£
¢£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÝ¼¾¤Î¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÝ¼¾¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î½¬´·¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËèÆüÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÂÎ¤ÎÉ½ÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¼¾ºÞ¤òÅÉ¤ëºî¶È¤Ï°Õ³°¤ÈÃ»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏË°¤¤Ã¤Ý¤¯¡¢Æ±¤¸ÂÎÀª¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¨¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤°¤º¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¤«¤Ä¼êÁá¤¯¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤éÅÉ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤â·ó¤Í¤é¤ì¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Î¼ê¤Î¤Ò¤éÂç¤ÎÌÌÀÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1±ß¶ÌÂç¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤ÎÊÝ¼¾ºÞ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤ÆÊÝ¼¾ºÞ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢¼êÃ»¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¹©É×¤â°Õ¼±Åª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¤Õ¤À¤ó¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤È©¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤Ç²¹¤Þ¤ë¤È¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤È¯¿¾¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ËÎÃ¤·¤¤½ê¤Ë¤¤¤ë¤È¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤º¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¯¿¾¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¡©
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÑÈË¤ËÆ¬¤ä´é¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¡¢¤«¤æ¤ß¤Î¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡¢Ãî»É¤µ¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤Ï1ºÐ°Ê¹ß¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÈ¿±þ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¶°øÊª¼Á¤òÈ©¤ËÉÕÃå¤µ¤»¤ëÈéÉæ¸¡ºº¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¶°ø¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ëÉé²Ù»î¸³¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬Â¿¤¤¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡ÖÀ¸³è´Ä¶¤òÀ¶·é¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈ±Ö¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Û¤É¤è¤¯¤Ð¤¤¶Ý¤Ê¤É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ä²¤Ê¤ÉÀµ¤·¤¤¥ë¡¼¥È¤«¤é¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆµÛ¼ý¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢½ü¶Ý¤ä¾ÃÆÇ¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ê¤Þ¤Ç¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¼å¤Ã¤¿ÈéÉæ¤«¤é¤Ð¤¤¶Ý¤¬Æþ¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï´í¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈéÉæ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
¾¾±Ê Å¸ÌÀ¡Ê¤Þ¤Ä¤Ê¤¬¡¦¤Î¤Ö¤¢¤¡Ë
°å³ØÇî»Î
2003Ç¯½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¾®»ù¡¦¿·À¸»ù¡¦´¶À÷¾É¿ÇÎÅ¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼AMRÎ×¾²¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼Î×¾²±Ö³Ø¼¼Ä¹¡£
----------
¡Ê°å³ØÇî»Î ¾¾±Ê Å¸ÌÀ¡Ë