お笑いタレントの ゆりやんレトリィバァ さんは4月14日、自身の Instagram を更新。わき毛? を披露し、「あるあるです〜!!」「腹筋崩壊しました!」などの声が寄せられています。ゆりやんさんは「Watch at your own risk in LA(LAでは自己責任で見てください)」とつづり、1本の動画を公開しました。カフェテラスにいるというゆりやんさんは、パーカーを脱いだことを報告。すると「警告:ショッキングな映像が含まれます」という文字とともに、ゆりやんさんの腕やわきが映し出されます。毛のようなものが付いており「わ〇毛みたい」と自虐していますが、どうやらパーカーの繊維のようです。

英語で注文するゆりやんさん

ファンからは「服のモ ロモ ロ肌につくのわかるぅーww」「あるあるです〜!!」「ムダ毛処理をし忘れたかと思いました」「効果音もオチも最高!」「さすがです師匠」「腹筋崩壊しました!」などの声が寄せられました。 アメリカ ・ロサンゼルスでの日常を、動画でたびたび公開しているゆりやんさん。8日の投稿では、飲食店にて英語で注文する姿を披露しました。ファンからは「がんばってて偉い!」「字幕あると勉強になる」などの声が寄せられ、好評なようです。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)