¡ÈÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ÇÇÔÀï¡Ä·èÄêµ¡±é½Ð¤Î¹ÅçFWÃæÂ¼ÁðÂÀ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¡×
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï12Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0¡Ý1¤ÇÇÔÀï¡£J1»Ë¾å½é¤Î¡ÈÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ï²¬»³¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤Ç3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¹Åç¤ÈJ1½é¾º³Ê¤Î²¬»³¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñÃÏÊý¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¡£¡ÈÀèÇÚ¡É¤Î¹Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë²¬»³¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¹¶·â¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤â·è¤áÀÚ¤ì¤º¤ËÌµÆÀÅÀ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë58Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ÇÏ¢·È¥ß¥¹¤«¤é¶þ¶¯¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¸Ø¤ëFW¥ë¥«¥ª¤ËÆÍÇË¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï18ºÐ¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£0¡Ý1¤Çº£µ¨2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹±é½Ð¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£FWÃæÂ¼ÁðÂÀ¤ÏÁ°È¾¤Î29Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÀèÈ¯¤·¤¿FW¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ÎÉé½ýÂà¾ì¤Ë¤è¤êµÞ¤¤ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸òÂå¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤éº£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¡¡44Ê¬¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î·èÄêµ¡¤òºî¤Ã¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÂ¼¤¬Áê¼ê¤ÎÇØ¸å¤òÁÀ¤Ã¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤È¡¢MFÅÄÃæÁï¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ»ý¤Á¾å¤¬¤ê¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£Ãæ±û¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀFWÁ°ÅÄÄ¾µ±¤Ï¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÇØ¸å¡Ê¤òÁÀ¤¦Æ°¤¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸òÂå¤¹¤ë»þ¤ËÀ¼¤â¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦69Ê¬¤Ë¤ÏÃæÂ¼¤¬MFÅì½Ó´õ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ë¥¢¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎFW¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁê¼êGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ2ËÜ¤Î·èÄêµ¡¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤À¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸·¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Ö¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÁ°È¾¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç61Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÇØ¸å¤ËÁö¤ëÆ°¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Áê¼ê¤âÁá¤á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤ÆÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¥ï¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÝ¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Î½éÀï¤Ç¹Åç¤é¤·¤¤¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¹¶·â¤òÈ¯´ø¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢º£µ¨¥Û¡¼¥à½é¹õÀ±¡£ÆÃ¤ËFW¿Ø¤È¤·¤Æ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò90Ê¬´ÖÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È²ù¤·¤¤¡×¤ÈÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤ò²ù¤ä¤ß¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¹¶·â¿Ø¤ÎÆÀÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ä´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÌ«¹·Âç
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¤Ç3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¹Åç¤ÈJ1½é¾º³Ê¤Î²¬»³¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñÃÏÊý¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¡£¡ÈÀèÇÚ¡É¤Î¹Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë²¬»³¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¹¶·â¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤â·è¤áÀÚ¤ì¤º¤ËÌµÆÀÅÀ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë58Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ÇÏ¢·È¥ß¥¹¤«¤é¶þ¶¯¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¸Ø¤ëFW¥ë¥«¥ª¤ËÆÍÇË¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï18ºÐ¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£0¡Ý1¤Çº£µ¨2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡44Ê¬¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î·èÄêµ¡¤òºî¤Ã¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÂ¼¤¬Áê¼ê¤ÎÇØ¸å¤òÁÀ¤Ã¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤È¡¢MFÅÄÃæÁï¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ»ý¤Á¾å¤¬¤ê¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£Ãæ±û¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀFWÁ°ÅÄÄ¾µ±¤Ï¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÇØ¸å¡Ê¤òÁÀ¤¦Æ°¤¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸òÂå¤¹¤ë»þ¤ËÀ¼¤â¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦69Ê¬¤Ë¤ÏÃæÂ¼¤¬MFÅì½Ó´õ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ë¥¢¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎFW¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁê¼êGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ2ËÜ¤Î·èÄêµ¡¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤À¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸·¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Ö¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÁ°È¾¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç61Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÇØ¸å¤ËÁö¤ëÆ°¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Áê¼ê¤âÁá¤á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤ÆÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¥ï¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÝ¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Î½éÀï¤Ç¹Åç¤é¤·¤¤¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¹¶·â¤òÈ¯´ø¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢º£µ¨¥Û¡¼¥à½é¹õÀ±¡£ÆÃ¤ËFW¿Ø¤È¤·¤Æ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò90Ê¬´ÖÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È²ù¤·¤¤¡×¤ÈÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤ò²ù¤ä¤ß¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¹¶·â¿Ø¤ÎÆÀÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ä´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÌ«¹·Âç