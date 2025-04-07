Xiaomi Store¹ñÆâ2¹æÅ¹¤¬2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý¤ËÆüËÜ¤Ç2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¾ïÀßÅ¹¡ÖXiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¡×¤ò2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¤Ï¡¢ÀèÆü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÆüËÜÂè1¹æÅ¹¤ÎXiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±ºÏÂÈþ±àÅ¹¤Ë¼¡¤°2¹æÅ¹¤À¡£Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±ºÏÂÈþ±àÅ¹¤ÈÆ±ÍÍ¤ËXiaomi Store¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆ§½±¤·¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï160À½ÉÊ°Ê¾å¤òÈÎÇä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À½ÉÊ¤â¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Æ±Ç¯3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤¯¤é¤·¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Xiaomi¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï¡¢MC¤Ë¤è¤ë³«²ñ¤Î°§»¢¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Xiaomi Store2¹æÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¢£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Åì»á¤Î°§»¢
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Åì»á¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÇXiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢À½ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë°ì½ï¤ËÍè¤¿¤´Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤¬Xiaomi Store¤òÄÌ¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò Éû¼ÒÄ¹ Å¢»á¤Î°§»¢
Â³¤¤¤Æ¡¢¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò Éû¼ÒÄ¹¤ÎÅ¢»á¤«¤é°§»¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Å¢»á¤Ï¡¢¡ÖÀè·î13Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÈ¯É½¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤¦¤·¤Æ2Å¹ÊÞÌµ»ö¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢º£¸å¤ÎXiaomi Store³ÈÂç¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥²¥¹¥È¤ÎÅÐÃÅ¤È¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼
¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Åì»á¡¢¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò Éû¼ÒÄ¹ Å¢»á¡¢¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÉôÄ¹ °ÂÃ£»á¡¢¤½¤·¤ÆXiaomi¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢À¹Âç¤Ê¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÉôÄ¹ °ÂÃ£¤¬ÅöÆü¤Î°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤Î½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¤ÎÀµ¼°¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡§¤´ÍèÅ¹´¶¼Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Xiaomi Store³ÆÅ¹ÊÞ¸ø¼°LINE¤Î¤ªÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤ÇXiaomi¥®¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¢¡§¤ªÇã¤¤Êª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Xiaomi Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆXiaomi¥®¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó£¡§Xiaomi Store ¥ª¡¼¥×¥ó¥»¡¼¥ë
¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÊ£¿ôÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç32¡ó¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤ÏÀ½ÉÊ¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡§Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹ ¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼
³«ºÅÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý
ÅÐÃÅ¼Ô¡¿¥²¥¹¥È¡§
¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Åì ½ÙÂÀÏ¯»á
¡¡¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò Éû¼ÒÄ¹ Å¢ É§»á
¡¡¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÉôÄ¹ °ÂÃ£ ¹¸É§»á
¢£Xiaomi Japan
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¡ÚÆÉ¥×¥ì¡ÛCIO»Ë¾åºÇÇö¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ª¡ÖSMARTCOBY SLIM £µK¡×À½ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼
¡¦²ÖÊ´¾É¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤¬´ËÏÂ¡ªÌµÎÁ¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖMy Relief¡×²ÖÊ´ÂÐºö±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¦¤ï¤º¤«1ÉÃ¤ÇÀßÃÖ¡ªMagSafeÂÐ±þ¤·¤¿¼ÖºÜ¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¶âÂ°ÌÌ¤òÃµ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡©¡ªÃÖ¤¯¡¦¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¡¦¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡¢Î¾ÌÌ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦¥¹¥Þ¥Û²ñ·×¥¢¥×¥ê¡ÖFinFin¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎß·×20ËüDLÆÍÇË¤òµÇ°¡ª200Ì¾¸ÂÄê¡ÖÀÇÍý»Î¤Ø¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³«ºÅ
¢£Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¤Ï¡¢ÀèÆü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÆüËÜÂè1¹æÅ¹¤ÎXiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±ºÏÂÈþ±àÅ¹¤Ë¼¡¤°2¹æÅ¹¤À¡£Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±ºÏÂÈþ±àÅ¹¤ÈÆ±ÍÍ¤ËXiaomi Store¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆ§½±¤·¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï160À½ÉÊ°Ê¾å¤òÈÎÇä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À½ÉÊ¤â¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï¡¢MC¤Ë¤è¤ë³«²ñ¤Î°§»¢¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Xiaomi Store2¹æÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¢£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Åì»á¤Î°§»¢
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Åì»á¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÇXiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢À½ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë°ì½ï¤ËÍè¤¿¤´Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤¬Xiaomi Store¤òÄÌ¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò Éû¼ÒÄ¹ Å¢»á¤Î°§»¢
Â³¤¤¤Æ¡¢¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò Éû¼ÒÄ¹¤ÎÅ¢»á¤«¤é°§»¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Å¢»á¤Ï¡¢¡ÖÀè·î13Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÈ¯É½¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤¦¤·¤Æ2Å¹ÊÞÌµ»ö¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢º£¸å¤ÎXiaomi Store³ÈÂç¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥²¥¹¥È¤ÎÅÐÃÅ¤È¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼
¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Åì»á¡¢¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò Éû¼ÒÄ¹ Å¢»á¡¢¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÉôÄ¹ °ÂÃ£»á¡¢¤½¤·¤ÆXiaomi¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢À¹Âç¤Ê¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÉôÄ¹ °ÂÃ£¤¬ÅöÆü¤Î°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤Î½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¤ÎÀµ¼°¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡§¤´ÍèÅ¹´¶¼Õ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Xiaomi Store³ÆÅ¹ÊÞ¸ø¼°LINE¤Î¤ªÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤ÇXiaomi¥®¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¢¡§¤ªÇã¤¤Êª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Xiaomi Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆXiaomi¥®¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó£¡§Xiaomi Store ¥ª¡¼¥×¥ó¥»¡¼¥ë
¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÊ£¿ôÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç32¡ó¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤ÏÀ½ÉÊ¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡§Xiaomi Store¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹ ¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼
³«ºÅÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý
ÅÐÃÅ¼Ô¡¿¥²¥¹¥È¡§
¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ý ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ Åì ½ÙÂÀÏ¯»á
¡¡¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò Éû¼ÒÄ¹ Å¢ É§»á
¡¡¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÉôÄ¹ °ÂÃ£ ¹¸É§»á
¢£Xiaomi Japan
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¡ÚÆÉ¥×¥ì¡ÛCIO»Ë¾åºÇÇö¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ª¡ÖSMARTCOBY SLIM £µK¡×À½ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼
¡¦²ÖÊ´¾É¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤¬´ËÏÂ¡ªÌµÎÁ¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖMy Relief¡×²ÖÊ´ÂÐºö±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¦¤ï¤º¤«1ÉÃ¤ÇÀßÃÖ¡ªMagSafeÂÐ±þ¤·¤¿¼ÖºÜ¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¶âÂ°ÌÌ¤òÃµ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡©¡ªÃÖ¤¯¡¦¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¡¦¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡¢Î¾ÌÌ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦¥¹¥Þ¥Û²ñ·×¥¢¥×¥ê¡ÖFinFin¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎß·×20ËüDLÆÍÇË¤òµÇ°¡ª200Ì¾¸ÂÄê¡ÖÀÇÍý»Î¤Ø¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³«ºÅ