ÃæµïÀµ¹¡ÖÇòÈ±¥í¥óÌÓ¡×¤Î¾×·â¡Ä¡È´°Á´±£µï¡É3¥«·î¤Î¤Ê¤ì¤Î²Ì¤Æ
¡¡±²Ãæ¤ÎÃæµïÀµ¹¤ÎºÇ¿·¤Î»Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæµïÀµ¹¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ä¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯12·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿·»ö¼Â¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Æ¡¢µ¿ÏÇ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Ë¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤·¤¿¡£3·î31Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤ò¸øÉ½¡£
¡¡Æ±Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢½÷À¤¬Ãæµï»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡×¤ÇÀË½ÎÏ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÇ§Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ö¸åÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤Ê¤¤¡¢2¼¡²Ã³²¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬Åö»ö¼Ô¤ÎÃæµï»á¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÊóÆ»Ä¾¸å¤«¤é²ñ¸«¤É¤³¤í¤«»Ñ¤µ¤¨¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö±À±£¤ì¡×¾õÂÖ¤¬¡¢2024Ç¯Ëö¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µìÃÎ¤Î½÷À¤¬¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°ÀÅ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ÇÈà¤Î¹Ô°Ù¤ä¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿¦°÷¤È¤Î¤¤¤Ó¤Ä¤Ê´Ø·¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ø¤Î¿®ÍÑ¤Ï¼ºÄÆ¡£¤¹¤Ç¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ÏºÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡Ãæµï¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢4·î2Æü¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤¬¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ¸«3ÆüÁ°¤Î3·î28Æü¤Ë¹âµé³°¼Ö¤ò¼«¤é±¿Å¾¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î°ìµé·úÃÛ»Î¤ÎÀß·×»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿Èà¤Î»Ñ¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎÃæµï»á¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¹õ¤Î¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Çò¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¡ØÃæµïÄêÈÖ¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¥í¥óÌÓ¾õÂÖ¡£¤½¤ì¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Î¸å¤í¤«¤é¥À¥ó¥´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î¡ØÇòÈ±¡Ù¤¬Â¿¤¯º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£52ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡Ãæµï¤¬·úÃÛ»Î¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î·º»ö¡¢Ì±»ö¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤¬¸¡Æ¤¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´Þ¤ß¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤òÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é·º»ö»ö·ï²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Ãæµï»á¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¡¢Êó¹ð½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ñ¸«¤â³«¤«¤º¡¢¥³¥á¥ó¥È¤â½Ð¤µ¤º¿È¤ò±£¤·Â³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£