¼Â¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¥é¥Ö¥ê¡õÇòßÀ°¡Íò¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï3·î18¡Á21Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¤À¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡Ø¤¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¥é¥Ö¥ê¤µ¤ó¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£ÇòßÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËGENERATIONS from EXILE TRIBE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢È´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÏInstagram¤òÃæ¿´¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Æ»¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´Á³ÃÎ¤é¤º¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÌ¾Á°¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÈ½ÊÌ½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Û¤É´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡×¤È¤·¤Æ¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£¿·¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï·ò¿Í¤µ¤ó¤È¿·¼ù¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸³Ú²°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òInstagram¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö3·»Äï¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÄ¹ÃË¤È»°ÃË¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡ÃË¤ÏÊ·°Ïµ¤¤â°ã¤¯¤Ï¤¸¤áÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ¹ÃË¤µ¤ó¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢·»Äï¤¬¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÌ¾»ú¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤È¡¢·»Äï¤¬¤ª¤é¤º°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¤À¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡Ø¤¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§¥é¥Ö¥ê¡¢ÇòßÀ°¡Íò¡¿53É¼2°Ì¤Ï¥é¥Ö¥ê¤µ¤ó¤ÈÇòßÀ°¡Íò¤µ¤ó¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥Ö¥ê¤µ¤ó¤¬»Ð¤Ç¡¢ÇòßÀ¤µ¤ó¤¬Äï¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ö¥ê¤µ¤ó¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£ÇòßÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËGENERATIONS from EXILE TRIBE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢È´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÏInstagram¤òÃæ¿´¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Æ»¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´Á³ÃÎ¤é¤º¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÌ¾Á°¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÈ½ÊÌ½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Û¤É´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¿ûÅÄ¾Úö¡¢¿ûÀ¸·ò¿Í¡¢¿ûÀ¸¿·¼ù¡¿73É¼1°Ì¤Ï¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¡¢¿ûÀ¸·ò¿Í¡Ê¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ë¤µ¤ó¡¢¿ûÀ¸¿·¼ù¤µ¤ó¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¿ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤¤¤Þ¤ä¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡×¤È¤·¤Æ¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£¿·¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï·ò¿Í¤µ¤ó¤È¿·¼ù¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸³Ú²°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òInstagram¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö3·»Äï¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÄ¹ÃË¤È»°ÃË¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡ÃË¤ÏÊ·°Ïµ¤¤â°ã¤¯¤Ï¤¸¤áÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ¹ÃË¤µ¤ó¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢·»Äï¤¬¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÌ¾»ú¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤È¡¢·»Äï¤¬¤ª¤é¤º°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)