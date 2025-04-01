¹â³ØÎò¡¦¹â¼ýÆþ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥Ú40ÂåÃËÀ¡×¤Ê¤Î¤ËÎø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§3¤Ä
¡½¡Î¥¼¥íÎø°¦ ¡Á·Ð¸³ÃÍ¥¼¥í¤«¤é³Ø¤ÖÎø°¦¹ÖºÂ¡Á¡¿ºæ²°ÂçÃÏ¡Ï¡½
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Îºæ²°ÂçÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏLINE¸ø¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ·×1Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÎ¿Í·ÐÍ³¤ÇÂÐÌÌ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤ÎÎø¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢ÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÀ¸³¶Ì¤º§Î¨¡×¡Ê50ºÐ»þ¤ÎÌ¤º§³ä¹ç¡Ë¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤Ï17.8¡ó¡¢ÃËÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï28.3¡ó¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤âÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤âÉÔ¼«Í³¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
¡¡Îø³è¡¦º§³è»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â³ØÎò¡¦¹â¼ýÆþ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ï¹â¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃËÀ¤È¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥â¥ÆÍ×ÁÇ¤¬½¼Ê¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤ÏÉÔ¼«Í³¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ê¥¼¤«ºÇ½ªÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë40ÂåÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ°ÕÃæ¤Î½÷À¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¹â³ØÎò¡¦¹â¼ýÆþ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥Ú40ÂåÃËÀ¡×¤Ê¤Î¤Ë¥Ê¥¼¤«Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¡Ù¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ìµ¼«³Ð¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÏÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í´Ö¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡¡ÍÌ¾Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤ÆÍÌ¾´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¡¢¤½¤³¤ÇÌò¿¦¤âÉÕ¤¤¤Æ¹â¤¤Ç¯¼ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤¯¤Ïµ¯¶È¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°å»Õ¤äÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ò¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ä¸ª½ñ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú40Âå¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êºø³Ð¤òÊú¤¡¢¹âËý¡¦ÉÔÂ½¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡É¬Í×°Ê¾å¤Ë¹â¤¤¥×¥é¥¤¥É¤òÌµ¼«³Ð¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Õ¤¤¤Ë½÷À¤ò·Ú¤¯°·¤¦ÂÖÅÙ¤ä¡È²¼¡É¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤·¤¿½÷À¤«¤éÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê½÷À¤ËÄ¾ÀÜ¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð°û¤ß²°¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ°Î¤½¤¦¤Ë¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²£¤Ç¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¢¼«Ê¬¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤º¡ÈÀµ¤·¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡¡¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃËÀ¤ÏÏÀÍýÅª»×¹Í¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤¿¤á¡¢¸ý¥²¥ó¥«¤Ë¶¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÏÀÇË¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤·ëÏÀ¤ËÃåÃÏ¤µ¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈó¥â¥Æ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú40ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¤Ê¤Þ¤¸¥Ç¥£¥Ù¡¼¥ÈÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤ß¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÈÀµ¤·¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¬¤Á¡£¼«¿È¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÀÇË¤·¤¿¤ê¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÃËÀÂ¦¤ËÈó¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÁê¼ê½÷À¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ¼«³Ð¤Ë¡È²¼¡É¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥â¥é¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú40ÂåÃËÀ¤¿¤Á¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿Íý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÀÇË¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¡ÈÀµ¤·¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¤¤Â³¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç½÷À¤«¤é¤ÎÎø°¦´¶¾ð¤Î¿ôÃÍ¤¬·ã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Þ¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¥â¥Æ¤ë¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃËÀ¤Ï¡¢¡ÈÏÀÇË¤·¤Æ¾¡¤Ä¡É¤³¤È¤¬¿¿¤Î¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔÍø±×¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÈÀµ¤·¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤»¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¿®Íê¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Îºæ²°ÂçÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏLINE¸ø¼°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ·×1Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÎ¿Í·ÐÍ³¤ÇÂÐÌÌ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤ÎÎø¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢ÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÀ¸³¶Ì¤º§Î¨¡×¡Ê50ºÐ»þ¤ÎÌ¤º§³ä¹ç¡Ë¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤Ï17.8¡ó¡¢ÃËÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï28.3¡ó¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤âÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Îø³è¡¦º§³è»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â³ØÎò¡¦¹â¼ýÆþ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ï¹â¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃËÀ¤È¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥â¥ÆÍ×ÁÇ¤¬½¼Ê¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤ÏÉÔ¼«Í³¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ê¥¼¤«ºÇ½ªÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë40ÂåÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ°ÕÃæ¤Î½÷À¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¹â³ØÎò¡¦¹â¼ýÆþ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥Ú40ÂåÃËÀ¡×¤Ê¤Î¤Ë¥Ê¥¼¤«Îø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¡Ù¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ìµ¼«³Ð¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÏÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í´Ö¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡¡ÍÌ¾Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤ÆÍÌ¾´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¡¢¤½¤³¤ÇÌò¿¦¤âÉÕ¤¤¤Æ¹â¤¤Ç¯¼ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤¯¤Ïµ¯¶È¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°å»Õ¤äÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ò¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ä¸ª½ñ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú40Âå¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êºø³Ð¤òÊú¤¡¢¹âËý¡¦ÉÔÂ½¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡É¬Í×°Ê¾å¤Ë¹â¤¤¥×¥é¥¤¥É¤òÌµ¼«³Ð¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Õ¤¤¤Ë½÷À¤ò·Ú¤¯°·¤¦ÂÖÅÙ¤ä¡È²¼¡É¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤·¤¿½÷À¤«¤éÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê½÷À¤ËÄ¾ÀÜ¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð°û¤ß²°¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ°Î¤½¤¦¤Ë¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²£¤Ç¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¢¼«Ê¬¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤º¡ÈÀµ¤·¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡¡¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃËÀ¤ÏÏÀÍýÅª»×¹Í¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤¿¤á¡¢¸ý¥²¥ó¥«¤Ë¶¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÏÀÇË¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤·ëÏÀ¤ËÃåÃÏ¤µ¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈó¥â¥Æ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú40ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¤Ê¤Þ¤¸¥Ç¥£¥Ù¡¼¥ÈÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤ß¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÈÀµ¤·¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¬¤Á¡£¼«¿È¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÀÇË¤·¤¿¤ê¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÃËÀÂ¦¤ËÈó¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÁê¼ê½÷À¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ¼«³Ð¤Ë¡È²¼¡É¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥â¥é¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú40ÂåÃËÀ¤¿¤Á¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿Íý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÀÇË¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¡ÈÀµ¤·¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¤¤Â³¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç½÷À¤«¤é¤ÎÎø°¦´¶¾ð¤Î¿ôÃÍ¤¬·ã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Þ¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¥â¥Æ¤ë¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃËÀ¤Ï¡¢¡ÈÏÀÇË¤·¤Æ¾¡¤Ä¡É¤³¤È¤¬¿¿¤Î¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔÍø±×¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÈÀµ¤·¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤»¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¿®Íê¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£