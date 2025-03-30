µÜÁ°·Ù»¡½ð¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë

¡¡£³£°Æü¸áÁ°£¸»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢Àîºê»ÔµÜÁ°¶èµÜÁ°Ê¿£²ÃúÌÜ¡¢µÜÁ°½ð£´³¬¤ÎÃËÀ­¥È¥¤¥ì¤Ç¡¢ÃËÀ­·Ù»¡´±¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¦¤Ä¤Ö¤»¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢Æ±½ð°÷¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡£ÃËÀ­·Ù»¡´±¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡£Æ±½ð¤Ï¡¢·ý½Æ¤Ç¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Æ±½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­·Ù»¡´±¤ÏÃÏ°è²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£±£°Âå¤Î½ð°÷¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½Ð¶ÐÆü¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Î²¼¤ËÂßÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ý½Æ¤¬Íî¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢£±È¯È¯¼Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿Æ±½ð°÷¤ÏÄ¾Á°¤ËÂç¤­¤Ê²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£