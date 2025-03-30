¡ÖÂè2²ó ¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº²ñ¡¦É½¾´¼° / Bluetooth¡õUSBÂÐ±þ¤Î2WAY¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î3ºÐ¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè2²ó¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢Âè1²ó¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤ë±þÊçÁí¿ô2,056ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¤ß¤é¤¤¤Î¤Þ¤Û¤¦¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¨¤ó¡Ê¹âÂë ¿×¡Ë¡×¤ò¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¹â²»¼Á¤Êapt X¡¢ÄãÃÙ±ä¤Êapt X LL¡¢ºÇ¹â²»¼Á¤Îapt X HD¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿Bluetooth¤ÈUSB¡ÊÍÀþ¡ËÀÜÂ³¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡Ö400-MM-BTSH72BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Bluetooth¤ÈUSB¡ÊÍÀþ¡Ë¤Î2WAYÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹´Ä¶¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ëBluetoothÀÜÂ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¼ÅÅÀÚ¤ì¤äÀÜÂ³¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Ë¤â°Â¿´¤ÊUSBÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¤À¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÏBluetooth¡¢PC¤ÏÍÀþ¤Ç¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤³¤ì°ì¤Ä¤ÇËÉÈÈÂÐºö¤Ï´°àú¡ª¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼LED¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ËÉÈÈ¥«¥á¥é
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë650lm¤ÎLED¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¤Î¡¢IP65¼èÆÀ¤ÎËÉ¿å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡Ö400-SSA011¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖSanwa Connect¡×¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÉÈÈÍÑ¤ä¤ß¤Þ¤â¤ê¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ç·×6Âæ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ°¤¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢300Ëü²èÁÇ¤Ë¤è¤êºÙÉô¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢650lm¤Î¹âµ±ÅÙ¤Î¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¤À¤«¤éÌë´Ö¤Ç¤â¥«¥é¡¼¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥»¥ó¥µ¡¼¸¡ÃÎ³ÑÈÏ°Ï¤Ïµ÷Î¥¡Ö6¡Á9m¡×¤Ç³ÑÅÙ¤Ï¡Ö90¡ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤ÇVGA+HDMI¤Î2²èÌÌ´Ä¶¤ò¼Â¸½¡ªUSB PDºÇÂç100W¤ÎÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¿µ¡Ç½¤ÊUSB Type-C¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖUSB-CVDK19¡×¤ò4·î¾å½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢HDMI¤ÈVGA¤Î±ÇÁü½ÐÎÏÃ¼»Ò¤òÈ÷¤¨¡¢2²èÌÌ´Ä¶¤ò´ÊÃ±¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¼«Âð¤Ç¤Îºî¶È¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£±ÇÁü½ÐÎÏ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢³Æ¼ïUSB¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢ÍÀþLAN¤Î³ÈÄ¥ÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥â¥Ë¥¿¡¼2Âæ¡¢³Æ¼ïUSB¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢ÍÀþLAN¤òType-C¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Ç¤ÏType-C¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤ÎÀÜÂ³¤ÇÂç²èÌÌ¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÈUSB¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç²÷Å¬¤ËÁàºî¤·¡¢³°½Ð¤ä²ñµÄ¤Ê¤É°ÜÆ°»þ¤Ë¤ÏType-C¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤òÈ´¤¯¤À¤±¤Ç¤µ¤Ã¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤²÷Å¬¤µ¡ªBluetooth¡õUSBÂÐ±þ¤Î2WAY¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¹â²»¼Á¤Êapt X¡¢ÄãÃÙ±ä¤Êapt X LL¡¢ºÇ¹â²»¼Á¤Îapt X HD¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿Bluetooth¤ÈUSB¡ÊÍÀþ¡ËÀÜÂ³¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡Ö400-MM-BTSH72BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Bluetooth¤ÈUSB¡ÊÍÀþ¡Ë¤Î2WAYÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹´Ä¶¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ëBluetoothÀÜÂ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¼ÅÅÀÚ¤ì¤äÀÜÂ³¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Ë¤â°Â¿´¤ÊUSBÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¤À¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÏBluetooth¡¢PC¤ÏÍÀþ¤Ç¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè2²ó ¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº²ñ¡¦É½¾´¼°
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î3ºÐ¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè2²ó¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢Âè1²ó¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤ë±þÊçÁí¿ô2,056ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¤ß¤é¤¤¤Î¤Þ¤Û¤¦¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¨¤ó¡Ê¹âÂë ¿×¡Ë¡×¤ò¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥×¥é¥°¤ÎÈ´¤º¹¤·¤¬²÷Å¬¡ªÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ò»ÙÃì¤Ë¤¬¤Ã¤Á¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¿¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ä¥é¥Ã¥¯¤ÎµÓ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ëÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¡ÖTAP-CLAMP2¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò4·î¾å½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¿½Ìµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥¿¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼Éô¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ßÃì¤ä³ÑÃì¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ç¡¢½ÀÆð¤Ê»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥Ç¥¹¥¯¤ÎµÓ¤äÃì¤Ê¤É¤Ë¥¿¥Ã¥×¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¥×¥é¥°¤ÎÈ´¤º¹¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥¹¥¯¤ÎµÓ¤ä¡¢¥é¥Ã¥¯¤Î»ÙÃì¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£IT¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ë²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¡ª¡ÖBloom Act¡×ºÇ¿·»Ô¾ìÆ°¸þÊÙ¶¯²ñ
¡¦¶âÍ»´ë¶È¤¬À¸À®AI¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÀ¸À®AI¤ÇÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¡¦¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛËÜÊª¤Î¡ÖÀ»¸î±¡¤«¤Ö¡×¤òÄó¶¡¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ö¥¬¥ÁÊ¬³ä¥«¥Ö¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¡¦NetApp MVP Jeff Baxter»á¤ËÊ¹¤¯¡ª¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÆüËÜ¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊÀïÎ¬
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ö¥¬¥ÁÊ¬³ä¥«¥Ö¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ø¡ª20¡Á30Âå¤ÎÅê»ñ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤âÈ¯É½
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¹â²»¼Á¤Êapt X¡¢ÄãÃÙ±ä¤Êapt X LL¡¢ºÇ¹â²»¼Á¤Îapt X HD¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿Bluetooth¤ÈUSB¡ÊÍÀþ¡ËÀÜÂ³¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡Ö400-MM-BTSH72BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Bluetooth¤ÈUSB¡ÊÍÀþ¡Ë¤Î2WAYÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹´Ä¶¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ëBluetoothÀÜÂ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¼ÅÅÀÚ¤ì¤äÀÜÂ³¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Ë¤â°Â¿´¤ÊUSBÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¤À¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÏBluetooth¡¢PC¤ÏÍÀþ¤Ç¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë650lm¤ÎLED¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¤Î¡¢IP65¼èÆÀ¤ÎËÉ¿å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡Ö400-SSA011¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖSanwa Connect¡×¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÉÈÈÍÑ¤ä¤ß¤Þ¤â¤ê¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ç·×6Âæ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ°¤¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢300Ëü²èÁÇ¤Ë¤è¤êºÙÉô¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢650lm¤Î¹âµ±ÅÙ¤Î¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¤À¤«¤éÌë´Ö¤Ç¤â¥«¥é¡¼¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥»¥ó¥µ¡¼¸¡ÃÎ³ÑÈÏ°Ï¤Ïµ÷Î¥¡Ö6¡Á9m¡×¤Ç³ÑÅÙ¤Ï¡Ö90¡ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤ÇVGA+HDMI¤Î2²èÌÌ´Ä¶¤ò¼Â¸½¡ªUSB PDºÇÂç100W¤ÎÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¿µ¡Ç½¤ÊUSB Type-C¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖUSB-CVDK19¡×¤ò4·î¾å½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢HDMI¤ÈVGA¤Î±ÇÁü½ÐÎÏÃ¼»Ò¤òÈ÷¤¨¡¢2²èÌÌ´Ä¶¤ò´ÊÃ±¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¼«Âð¤Ç¤Îºî¶È¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£±ÇÁü½ÐÎÏ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢³Æ¼ïUSB¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢ÍÀþLAN¤Î³ÈÄ¥ÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥â¥Ë¥¿¡¼2Âæ¡¢³Æ¼ïUSB¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢ÍÀþLAN¤òType-C¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Ç¤ÏType-C¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤ÎÀÜÂ³¤ÇÂç²èÌÌ¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÈUSB¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç²÷Å¬¤ËÁàºî¤·¡¢³°½Ð¤ä²ñµÄ¤Ê¤É°ÜÆ°»þ¤Ë¤ÏType-C¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤òÈ´¤¯¤À¤±¤Ç¤µ¤Ã¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤²÷Å¬¤µ¡ªBluetooth¡õUSBÂÐ±þ¤Î2WAY¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¹â²»¼Á¤Êapt X¡¢ÄãÃÙ±ä¤Êapt X LL¡¢ºÇ¹â²»¼Á¤Îapt X HD¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿Bluetooth¤ÈUSB¡ÊÍÀþ¡ËÀÜÂ³¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡Ö400-MM-BTSH72BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Bluetooth¤ÈUSB¡ÊÍÀþ¡Ë¤Î2WAYÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹´Ä¶¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ëBluetoothÀÜÂ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¼ÅÅÀÚ¤ì¤äÀÜÂ³¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Ë¤â°Â¿´¤ÊUSBÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¤À¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÏBluetooth¡¢PC¤ÏÍÀþ¤Ç¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè2²ó ¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×ºÇ½ª¿³ºº²ñ¡¦É½¾´¼°
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î3ºÐ¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè2²ó¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥É¥³¥âÌ¤Íè¥é¥Ü¡×¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢Âè1²ó¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤ë±þÊçÁí¿ô2,056ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¤ß¤é¤¤¤Î¤Þ¤Û¤¦¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¨¤ó¡Ê¹âÂë ¿×¡Ë¡×¤ò¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥×¥é¥°¤ÎÈ´¤º¹¤·¤¬²÷Å¬¡ªÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ò»ÙÃì¤Ë¤¬¤Ã¤Á¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¿¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ä¥é¥Ã¥¯¤ÎµÓ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ëÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¡ÖTAP-CLAMP2¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò4·î¾å½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¿½Ìµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥¿¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼Éô¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ßÃì¤ä³ÑÃì¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ç¡¢½ÀÆð¤Ê»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥Ç¥¹¥¯¤ÎµÓ¤äÃì¤Ê¤É¤Ë¥¿¥Ã¥×¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¥×¥é¥°¤ÎÈ´¤º¹¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥¹¥¯¤ÎµÓ¤ä¡¢¥é¥Ã¥¯¤Î»ÙÃì¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£IT¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ë²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¡ª¡ÖBloom Act¡×ºÇ¿·»Ô¾ìÆ°¸þÊÙ¶¯²ñ
¡¦¶âÍ»´ë¶È¤¬À¸À®AI¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÀ¸À®AI¤ÇÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¡¦¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛËÜÊª¤Î¡ÖÀ»¸î±¡¤«¤Ö¡×¤òÄó¶¡¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ö¥¬¥ÁÊ¬³ä¥«¥Ö¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¡¦NetApp MVP Jeff Baxter»á¤ËÊ¹¤¯¡ª¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÆüËÜ¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊÀïÎ¬
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ö¥¬¥ÁÊ¬³ä¥«¥Ö¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ø¡ª20¡Á30Âå¤ÎÅê»ñ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤âÈ¯É½