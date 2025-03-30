Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¡ÖÂçºå²¦¾¡×¤¬½ÐÅ¹¡ª ¡È¹âµé¿©ºà¡É¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¡Ö¾ÆÆùßÖÈÓ¡×¤Ê¤ÉÄó¶¡¤Ø
¡¡¡ÖÂçºå²¦¾¡×¤Ï¡¢4⽉13⽇¡Ê⽇¡Ë¤«¤é10⽉13⽇¡Ê⽉¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Æ±Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î°û¿©¥Ö¡¼¥¹¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È Âçºå¤Î¤ì¤ó¤á¤°¤ê¡Á¿©¤Èº×EXPO¡Á¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¤³°Å¹ÊÞ¤Ç¿Íµ¤¡ª¡¡¾¾ºåµí¤ò»È¤Ã¤¿ñ»Ò¤â
¢£ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÂçºå²¦¾¡¡ÂçºåËüÇîÅ¹¡×¤Ï¡¢¹âµé¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ä³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤ÎÌ£¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÅ¹ÊÞ¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¶Ì»ÒßÖÈÓ¤ËÂçºå»º¹õÌÓÏÂµí¤Î¾ÆÆù¤òìÔÂô¤Ë¤Î¤»¤¿¡Ö¡Ú¹õÌÓÏÂµí¡Û¾ÆÆùßÖÈÓ¡×¤Ç¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤³°Å¹ÊÞ¤Ç¿Íµ¤¤Î¾¾ºåµí¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¡Ö¡Ú¾¾ºåµí¡ÛÏÂµí¤¹¤¾Æ¤ñ»Ò¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¸µÁÄ¾Æñ»Ò¡×¤È¡Ö¸ÞÌÜßÖÈÓ¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È Âçºå¤Î¤ì¤ó¤á¤°¤ê¡Á¿©¤Èº×EXPO¡Á¡×¤ÏÂçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë13Å¹ÊÞ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥Ö¡¼¥¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥Ò¥È¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î°û¿©Å¹¥â¥Ç¥ë¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¡ÖÂçºå²¦¾¡×¤ÏÄ´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖI¡ÝRobo2¡×¤òÆ³ÆþÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¤³°Å¹ÊÞ¤Ç¿Íµ¤¡ª¡¡¾¾ºåµí¤ò»È¤Ã¤¿ñ»Ò¤â
¢£ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÂçºå²¦¾¡¡ÂçºåËüÇîÅ¹¡×¤Ï¡¢¹âµé¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ä³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤ÎÌ£¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÅ¹ÊÞ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤³°Å¹ÊÞ¤Ç¿Íµ¤¤Î¾¾ºåµí¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¡Ö¡Ú¾¾ºåµí¡ÛÏÂµí¤¹¤¾Æ¤ñ»Ò¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¸µÁÄ¾Æñ»Ò¡×¤È¡Ö¸ÞÌÜßÖÈÓ¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È Âçºå¤Î¤ì¤ó¤á¤°¤ê¡Á¿©¤Èº×EXPO¡Á¡×¤ÏÂçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë13Å¹ÊÞ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥Ö¡¼¥¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥Ò¥È¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î°û¿©Å¹¥â¥Ç¥ë¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¡ÖÂçºå²¦¾¡×¤ÏÄ´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖI¡ÝRobo2¡×¤òÆ³ÆþÍ½Äê¤À¡£