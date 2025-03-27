Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹ñ¤«¤é¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤Ê¤É¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æº¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î¹­À¥¤á¤°¤ßÈï¹ð(58)¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹­À¥Èï¹ð¤Ï2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤½÷À­¤ò¼«¿È¤Î¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¡¢¹ñ¤«¤éµëÍ¿¤Ê¤É350Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¹­À¥Èï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¤È¤Æ¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê»ÙÉô¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÎ©¾ì¤ò°­ÍÑ¤·°­¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹­À¥Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò2Ç¯6¤«·î¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£