強制捜査された広瀬めぐみ氏自民党に離党届を提出している広瀬めぐみ参議院議員が、2022年12月から2023年8月までの間、公設第一秘書の妻である公設第二秘書の給与を国からだまし取った疑いがあるとして、東京地検特捜部が7月30日に関係先を強制捜査した事件。30日午前に、広瀬氏は特捜部の捜索が始まった後、参議院議員会館で報道陣に対し「しっかりと事情が分かったうえで対応させていただきます」と述べた。同日、広瀬氏の離