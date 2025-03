フード＆グッズを大公開！『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パーク史上初、「映画ドラえもん」の世界が4Dアトラクションで体験できる、「映画ドラえもん」シリーズ45周年記念最新作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の公開記念アトラクション『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』を、2025年2月14日(金)〜2025年8月17日(日)の期間限定で開催する。パークでは、新アトラクションの誕生を記念して、『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』の世界へさらに没入できるオリジナル商品をフードは2025年2月13日(木)から、グッズは2025年2月14日(金)から発売中だ。

■ここだけの心躍るアートの旅へ!「映画ドラえもん」最新作をテーマにした色鮮やかでかわいいフードやポップコーンバケツが登場!誰もが一度は夢見た「映画ドラえもん」の世界そのままの、心躍る大冒険を家族で一緒に体験できる4Dアトラクション『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』 の世界観に思う存分に浸れるこだわりのフードが期間限定で登場する。映画最新作のテーマである"アート"を表現した、絵筆でドラえもんが楽しくお絵描きしている「絵かきドラえもんのふわとろオムレツ&ハンバーグプレート」は、ホワイトソースのオムレツと、トマトソースのハンバーグがメインの大満足のセットで、レストランでも映画と同様の胸が弾むワクワクドキドキを味わえる。さらに、のびのびと落書きを楽しむのび太をイメージしたあいがけカレープレート「のび太のらくがき?! ダブルカレープレート」や、お子さまの大好きなドラえもんのミニまんやチョコペンでお絵描きを楽しめるタルトが付いた「ドラえもんたちといっしょにお絵かき!キッズプレート」など、大人からお子さまみんなで楽しめておいしい限定メニューが多数登場する。カラフルなチョコとぶどうのパフェや、水彩画のようなアートなチーズケーキなどのデザートも楽しめる。提供場所:スタジオ・スターズ・レストラン 販売開始予定日:2025年2月13日(木)左上:ドラえもんのわくわく! チョコ&ぶどうパフェ 上真ん中:のび太のらくがき?! ダブルカレープレート 右上:ドラえもんたちといっしょにお絵かき!キッズプレート 左下:ドラえもんのカラフルペイント・レアチーズケーキ 右下:絵かきドラえもんのふわとろオムレツ&ハンバーグプレート■絵画の世界からまるで飛び出したかのようなポップでカラフルなドラえもんたちのオリジナルグッズも続々登場!ドラえもんたちとのワクワクドキドキの大冒険は、ショッピングでも満喫できる!パークに欠かせない『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の衣装をまとったドラえもんがちょこんと乗ったカチューシャ、キャンバスをイメージしたお絵描き中のドラえもんたちがプリントされたTシャツなどのグッズが登場。額縁から飛び出したかのようなドラえもんたちのチャームや、映画の衣装を身にまとった特別なぬいぐるみなど、細部までこだわりいっぱいのパーク限定グッズに注目だ。販売場所:シネマ 4-D ストア販売開始予定日:2025年2月14日(金)カチューシャTシャツコレクタブルチャームぬいぐるみ■『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』は、家族や友だちと"みんなで一緒に"『ドラえもん』の世界に没入し大冒険できる4Dアトラクション。さらに、空気中に文字や絵を描くことができる"空気クレヨン・デラックス"など4Dアトラクションオリジナルのひみつ道具が登場。3D映像×振動や水しぶきなど特殊効果の融合により超リアルに再現された、ドラえもんとのび太たちのハラハラドキドキで誰もが思わず"心躍る"唯一無二の超興奮と超感動体験を楽しもう。『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』〇ライド・ストーリー美術館「わくわくアートミュージアム」を訪れていた、ドラえもん、のび太、しずか、ジャイアンにスネ夫たち。アート教室での宿題が完成しなかったのび太は、絵のモチーフを探すため、美術館で開催中の「飛び出すアート展」を見学。さらに、ひみつ道具"はいりこみライト"を使って、絵の中の世界へ入ることになり…!?トリックアートをはじめ、絵の中の世界のいろんなモチーフで楽しむ中、のび太は、ある絵画に描かれた「アートリア公国」で出会った少女クレアや小さな悪魔チャイ、絵がとっても上手な少年マイロとともに絵を描き、アートの楽しさを見つけ始めたのだが…。のび太のうっかりで、アートリアが大変なことに!!さあ、絵の中に飛び込んで遊ぶ、とびっきりの大冒険へ、出発しよう!・ 期間:2025年2月14日(金)〜2025年8月17日(日)・ 場所:シネマ 4-D シアター・ アトラクション形式:シアター・ショー※『シネマ 4-D シアター』は、株式会社エディオンが施設協賛している■『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』について数十億円の価値がある絵画が発見されたニュースを横目に、夏休みの宿題である"絵"に取り組むのび太。その前に、突然絵の切れ端が落ちてきた。ひみつ道具「はいりこみライト」を使い絵の中に入って探検していると、不思議な少女・クレアと出会う。彼女の頼みを受けてを目指すドラえもんたちだったが、そこはなんと、ニュースで話題の絵画に描かれた、中世ヨーロッパの世界だった!そしてその世界にはという幻の宝石がどこかに眠っているらしい。絵の中の世界とは一体…?幻の宝石のひみつを探るドラえもんたち。しかし、に伝わる"世界滅亡"の伝説が蘇ってしまい、大ピンチに!!はたして、のび太たちは伝説を打ち破り、世界を救うことができるのか!?2025年3月7日(金)大公開!公式HP :https://doraeiga.com/2025/権利表記 :©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment(C) Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.