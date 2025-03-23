松本vs相模原 スタメン発表
[3.23 J3第6節](サンアル)
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 24 小川大貴
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
DF 47 チアゴ・サンタナ
DF 49 本間ジャスティン
MF 18 大橋尚志
MF 30 國分龍司
MF 36 松村厳
FW 29 ルーカス・バルガス
監督
早川知伸
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 5 田代真一
MF 4 島川俊郎
MF 7 河野諒祐
MF 11 武藤雄樹
MF 16 高野遼
MF 17 竹内崇人
FW 14 高木彰人
FW 99 イスマイラ
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 24 杉本蓮
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
FW 23 加藤拓己
FW 80 高井和馬
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 24 小川大貴
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
DF 47 チアゴ・サンタナ
MF 18 大橋尚志
MF 30 國分龍司
MF 36 松村厳
FW 29 ルーカス・バルガス
監督
早川知伸
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 5 田代真一
MF 4 島川俊郎
MF 7 河野諒祐
MF 11 武藤雄樹
MF 16 高野遼
MF 17 竹内崇人
FW 14 高木彰人
FW 99 イスマイラ
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 28 小笠原佳祐
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 24 杉本蓮
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
FW 23 加藤拓己
FW 80 高井和馬
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト