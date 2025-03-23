¥í¥Ã¥Æ¡¢4·î1Æü¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ç¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò·Ç½Ð
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï23Æü¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÀï4·î1Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡18»þ30Ê¬»î¹ç³«»Ï¡Ë¤Ë¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò·Ç½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥Ã¥°¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÈÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º±þ±çÃÄ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢»î¹ç±é½Ð¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î18»þ25Ê¬º¢¤Ë¡ÖONE HEART MARINES¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë·Ç½Ð¡£¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥Ã¥°¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬À©ºî¤·¡¢2015Ç¯3·î31Æü¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀïÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç½é¤á¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡£