[3.23 J3第6節](Axis)

※14:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 3 永野修都

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

MF 7 小澤秀充

MF 13 清水祐輔

MF 14 普光院誠

MF 16 丸山壮大

MF 19 三木直土

MF 42 金浦真樹

FW 22 吉田伊吹

控え

GK 1 寺沢優太

DF 21 河村匠

DF 55 大嶋春樹

MF 11 東條敦輝

MF 20 常安澪

MF 32 伊川拓

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

FW 18 半田航也

監督

林健太郎

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

DF 26 大串昇平

DF 33 キム・ユゴン

DF 55 外山凌

MF 5 石田崚真

MF 23 萩野滉大

MF 28 箱崎達也

FW 10 北龍磨

FW 11 佐々木快

FW 39 泉澤仁

控え

GK 50 後藤大輝

DF 3 野澤陸

MF 6 井川空

MF 8 荒木大吾

MF 14 生地慶充

MF 22 文仁柱

FW 24 粟飯原尚平

FW 27 横山智也

FW 32 オウイエ・ウイリアム

監督

大島康明