鳥取vs岐阜 スタメン発表
[3.23 J3第6節](Axis)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 13 清水祐輔
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 42 金浦真樹
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 1 寺沢優太
DF 21 河村匠
DF 55 大嶋春樹
MF 11 東條敦輝
MF 20 常安澪
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 26 大串昇平
DF 33 キム・ユゴン
DF 55 外山凌
MF 5 石田崚真
MF 23 萩野滉大
MF 28 箱崎達也
FW 10 北龍磨
FW 11 佐々木快
FW 39 泉澤仁
控え
GK 50 後藤大輝
DF 3 野澤陸
MF 6 井川空
MF 8 荒木大吾
MF 14 生地慶充
MF 22 文仁柱
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 13 清水祐輔
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 42 金浦真樹
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 1 寺沢優太
DF 21 河村匠
DF 55 大嶋春樹
MF 11 東條敦輝
MF 20 常安澪
MF 32 伊川拓
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 26 大串昇平
DF 33 キム・ユゴン
DF 55 外山凌
MF 5 石田崚真
MF 23 萩野滉大
MF 28 箱崎達也
FW 10 北龍磨
FW 11 佐々木快
FW 39 泉澤仁
控え
GK 50 後藤大輝
DF 3 野澤陸
MF 6 井川空
MF 8 荒木大吾
MF 14 生地慶充
MF 22 文仁柱
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明