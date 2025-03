米国産インプラントHIOSSENの最新デジタル技術と臨床事例を紹介！OSSTEM JAPAN 歯科学術シンポジウム『HIOSSEN FORUM』

OSSTEM JAPANが、2025年6月29日(日)に東京マリオットホテルにて、HIOSSENの魅力を伝えるための歯科学術シンポジウム『HIOSSEN FORUM』を初開催。

OSSTEM JAPAN 歯科学術シンポジウム『HIOSSEN FORUM』

OSSTEM JAPANが、2025年6月29日(日)に東京マリオットホテルにて、HIOSSENの魅力を伝えるための歯科学術シンポジウム『HIOSSEN FORUM』を初開催します。

このシンポジウムは、「Innovations in Dentistry, Exploring the Future of Oral Health」(歯科におけるイノベーション、口腔衛生の未来を探る)をメインテーマとし、各分野を代表する著名な臨床家の先生を講師に迎え、歯科医師向けに3つの講演を披露します。

歯科デジタルに関連する講演テーマの詳細は以下の通りです。

▲図2 登壇者一覧

▲図3 スケジュールとコンテンツ

LECTURE1. 講師:米本 久史先生(赤坂歯科・矯正歯科クリニック)

『HIOSSENの新たな選択肢:NHインプラントの臨床的利点と適応症例』

LECTURE2. 講師:川名部 大先生(医療法人社団大明会 川名部歯科医院)

『PERIO-IMPLANT SYNAGY』

LECTURE3. 講師:栗原 仁先生(医療法人仁樹会 秩父臨床デンタルクリニック)

『未来を支えるインプラント:長期的予後の鍵とは?』

なお、『HIOSSEN FORUM』ではMade in USAのHIOSSEN関連製品のほか、オステムジャパンの多様な製品をラインナップ。

ラグジュアリーな座り心地で最新設備を備えたプレミアムなユニットチェアの「K5」、CBCT「T2 Plus」などを展示します。

会場にて実際に目で見て触れてご体験できます。

HIOSSENの最新のデジタル技術とそれに関連する臨床症例をチェックできる「HIOSSEN FORUM」に関する情報につきましては、株式会社OSSTEM JAPANにお問い合わせください。

【HIOSSEN FORUM 開催概要】

日時 :2025年6月29日(日)午後2時〜午後8時20分(開場 午後1時30分)

会場 :東京マリオットホテル 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-36

(新幹線・JR各線・京急線・品川駅(高輪口)より無料送迎バス約5分または徒歩10分)

テーマ :Innovations in Dentisry,Exploring the Future of Oral Health

プログラム :・本大会 - 3回講演

・各種製品展示

・HIOSSEN AWARD(優秀臨床歯科 表彰式)

・HIOSSEN NIGHT(懇親会)

参加対象 :歯科医師

参加費(2種):(1) 20,000円

(フォーラム参加券、ディナー食事券、FingerFood&Drink bar利用つき)

(2) 30,000円

(HIOSSEN ET NH IMPLANT(NO-MOUNT)1本、フォーラム参加券、

ディナー食事券、FingerFood&Drink bar利用つき)

参加方法 :事前登録要(専用WEBサイトで事前申請要)

https://osstemjapan.com/2024/10/15/2025-hiossen-forum/

