À÷¿§ÂÎ°Û¾ï¤Î¸¡ºº¤Ç¡ÖÍÛÀ·ë²Ì¡×¤ËÆ°ÍÉ¡¡ÃæÀä¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤ÀÇ¥ÉØ¤òµß¤Ã¤¿°å»Õ¤Îµ¡Å¾¡¡¡Ö½ÐÀ¸Á°¸¡ºº¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤Ï
¡¡Á°ÊÔµ»ö¡Ú35ºÐ¤Ç¤ÎÇ¥¿±¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡ÖÀ÷¿§ÂÎ¸¡ºº¡ÈÍÛÀ¡É¡×¤Î¸½¼Â¡¡¡Ö½ÐÀ¸Á°¸¡ºº¡×¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë²ÝÂê¤È¤Ï¡Û¤«¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡Ç¥¿±Ãæ¤Î½÷À¤Î·ì±Õ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éÂÛ»ùÍ³Íè¤ÎDNA¡Ê¥Ç¥ª¥¥·¥ê¥Ü³Ë»À¡Ë¤ÎÃÇÊÒ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢NIPT¡Ê¿··¿½ÐÀ¸Á°¡Ò¤·¤å¤Ã¤»¤¤¤¼¤ó¡Ó¸¡ºº¡Ë¤Ï¡¢ºÎ·ì¤Ç¤³¤ÎDNA¤ÎÃÇÊÒ¤òÊ¬ÀÏ¤·ÂÛ»ù¤ÎÀ÷¿§ÂÎ¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ª ¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡×¡¡¿··¿½ÐÀ¸Á°¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌµÇ§¾Ú»ÜÀß¡É¤ÎÆÃÄ§
¡¡Âè3»Ò¤ÎÇ¥¿±¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿Ëã°á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï35ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËNIPT¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÍÛÀ¤ÎÈ½Äê¤ò¼õ¤±¡¢°ì»þ¤ÏÇ¥¿±·ÑÂ³ÃÇÇ°¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÃæÀä¼ê½Ñ¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤ÀÉÂ±¡¤Î¼þ»º´ü°å³ØÀìÌç¤ÎÆ£ÅÄÂÀÊå°å»Õ¡ÊÂçºå°å²ÊÌô²ÊÂç³ØÉÂ±¡¡Ë¤¬Èà½÷¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤Î¤¿¤áÍÓ¿å¸¡ºº¤ò´«¤á¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡NIPT¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÀºÅÙ¤Î°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¸¡ºº¹àÌÜ¤ÇÍÛÀ·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¦Ç¥ÉØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø½ÐÀ¸Á°¸¡ºº¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÆÉ¤àËÜ¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹¼èºàÈÉ¡Ë¤«¤é¡¢³ÎÄêÅª¿ÇÃÇ¤¬²ÄÇ½¤ÊÍÓ¿å¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿Ëã°á¤µ¤ó¤ÈÆ£ÅÄ°å»Õ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤Î¸åÊÔ¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
Ê¤¤ë·ë²Ì
¡¡Ëã°á¤µ¤ó¤Ï6·î7Æü¤ËÂç³ØÉÂ±¡¤ÇÍÓ¿å¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿Ë¤ò¤ªÊ¢¤Ë»É¤·¡¢»ÒµÜÆâ¤ÎÍÓ¿å¤òºÎ¼è¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍÓ¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÛ»ùÍ³Íè¤ÎºÙË¦¤«¤é¡¢À÷¿§ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤òÄ´¤Ù¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤Î°äÅÁ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ëã°á¤µ¤ó¤ÈÉ×¤ÎÄ¾¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î·ì±Õ¤âºÎ¼è¤·¤Æ¡¢À÷¿§ÂÎ¤Î¹½Â¤¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¿ô½µ´Ö¤«¤«¤ë¡£Ëã°á¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¸å¡¢¹Í¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¡£Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÍÓ¿å¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÊì¿Æ¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤ªÊ¢¤¬Âç¤¤¤¤è¡×
¡¡ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¿¤ªÊ¢¤Ï±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£Ëã°á¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤¿¤ï¡¼¡×
¡¡¤È¤´¤Þ¤«¤·¤¿¡£Æâ¿´¤Ï¡¢µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëã°á¤µ¤ó¤ÏNIPT¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¸å¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¶ÈÌ³¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢¾å»Ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È°Å¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×
¡¡Ëã°á¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤È¤·¤¿¡£É½¾ð¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤Ä¤é¤¤¿´¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÉÂ±¡¤ÇÍÓ¿å¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤òµÙ¤àºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤´¤Þ¤«¤·¡¢¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤òÈò¤±¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢¼þ°Ï¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢NIPT¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î29Æü¡¢Ëã°á¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¡¢ÍÓ¿å¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÆÍ³Íè¤Î 8p23.2 ÎÎ°è¤Î½ÅÊ£¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉ½¸½·¿°Û¾ï¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢ÄÌ¾ïÅö»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÊó¹ðÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡ÀìÌçÍÑ¸ì¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÆñ²ò¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡4·î¤ËËã°á¤µ¤ó¤¬¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¼õ¤±¤¿NIPT¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¡Ö8p23.2-p23.1¡×¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤Î½ÅÊ£¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤ÍÓ¿å¸¡ºº¤ÇÄ´¤ÙÄ¾¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢8p23.2 ÎÎ°è¤Î¤ß¤Î½ÅÊ£¤Ç¡¢ÆÃÃÊ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢NIPT¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤È¤ÏÀ÷¿§ÂÎ¤Î½ÅÊ£ÈÏ°Ï¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î½ÅÊ£¤ÏÉã¿Æ¤«¤é¤Î°äÅÁ¤À¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡¤ÇºÎ¼è¤·¤¿Ä¾¼ù¤µ¤ó¤Î·ì±Õ¤«¤éDNA¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÂÛ»ù¤ÈÆ±¤¸ 8p23.2 ÎÎ°è¤Î½ÅÊ£¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î½ÅÊ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¾¼ù¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆÃÃÊ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²òÀÏ¤òÃ´¤Ã¤¿¸¡ºº²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½ÅÊ£¤¬¸¡ºº¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃÃÊ¤Î¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤´Î¾¿Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Æ£ÅÄ°å»Õ¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Ëã°á¤µ¤ó¤Ï¡¢´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢NIPT¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¡¢´û¤Ë2¥«·î¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ëã°á¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢½ã¿è¤Ë´î¤Ó¤¤ì¤º¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸¡ºº¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡¡11·î¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡£3400¥°¥é¥à¤Î¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥¦¥ÞÂÎ¸³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿NIPT
¡¡2022Ç¯5·î¡¢µ¼Ô¤ÏËã°á¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤¿¡£¼¡ÃË¤ÎÌ«·¯¤ÏÀ¸¸å5¥«·î¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¥Æý¿©¤Ë¤ª¤«¤æ¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¤¤ì¤¤¤ËÊ¿¤é¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤Ï¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤Æ·ò¹¯¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡µ¼Ô¤¬1Ç¯Á°¤Î5·î7Æü¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ëã°á¤µ¤ó¤ÏµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÓ¿å¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¤¹¤´¤¤»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£²¿ÅÙ¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ëã°á¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ï¤é¤·¡¢ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï²æ¤¬»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ëºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥¦¥ÞÂÎ¸³¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤¹ÅÙ¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦Ç¥¿±¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£Ëã°á¤µ¤ó¤ÏÌ«·¯¤ò½Ð»º¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Íñ´É¤ò·ëå§¡Ê¤±¤Ã¤µ¤Ä¡Ë¤¹¤ëÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤É¤³¤Ç´Ö°ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤É¤³¤Ç½¤Àµ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¼«Ìä¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖNIPT¤Î·ë²Ì¤À¤±¤ò¤Ý¤ó¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦¤À¤á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾Ü¤·¤¤ÀèÀ¸¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´õË¾¤¬»ý¤Æ¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤éNIPT¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¼èºà¤Ç°ìÄÌ¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¡¢¤Õ¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¡£»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤â¿É¤¤ÂÎ¸³¤ò¡¢¤Ê¤¼¿È¤òºï¤ë»×¤¤¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤ò¤É¤³¤«¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¿¦¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤«¤é·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð»º¤Ï30ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë·ëº§¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½é»º¤¬30ºÐ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢3¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º¤Ç¤Ï36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»ºÇ¯Îð¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ë°Â¿´¤·¤¿¤¯¤ÆNIPT¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤éNIPT¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Ëã°á¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¾¼ù¤µ¤ó¤È¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢²È»ö¤â°é»ù¤â¤³¤Ê¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¾Íè¤ä»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²È·×¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î½÷À¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ëã°á¤µ¤ó¤ÏÏÀÍýÅª¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÄ¹¡Ê¤¿¡Ë¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢30Âå¸åÈ¾¤È¤¤¤¦Èæ³ÓÅª¹â¤¤Ç¯Îð¤Ç¤Î½Ð»º¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¸¡ºº¤òÍøÍÑ¤·¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¡ÖÍÛÀ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤ò¤«¤Íð¤µ¤ì¤¿¡£ÍÓ¿å¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤º¤ËÃæÀä¤ò´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀÛÂ®¤ÊÈ½ÃÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¤¤ÊÉÔ°Â¤ÈÆ°ÍÉ¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Íî¤È¤··ê¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡Á°ÊÔ¡Ú35ºÐ¤Ç¤ÎÇ¥¿±¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡ÖÀ÷¿§ÂÎ¸¡ºº¡ÈÍÛÀ¡É¡×¤Î¸½¼Â¡¡¡Ö½ÐÀ¸Á°¸¡ºº¡×¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë²ÝÂê¤È¤Ï¡Û¤«¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô