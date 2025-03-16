群馬vs鳥取 スタメン発表
[3.16 J3第5節](正田スタ)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 8 山内陸
DF 22 高橋勇利也
DF 37 瀬畠義成
MF 6 米原秀亮
MF 15 風間宏希
MF 27 藤村怜
FW 7 西村恭史
FW 11 加々美登生
FW 32 河田篤秀
控え
GK 1 石井僚
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 17 山中惇希
MF 35 玉城大志
FW 9 青木翔大
FW 18 田中翔太
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 16 丸山壮大
MF 7 小澤秀充
MF 8 田中恵太
MF 10 富樫佑太
MF 14 普光院誠
MF 19 三木直土
MF 42 金浦真樹
FW 18 半田航也
控え
GK 1 寺沢優太
DF 21 河村匠
MF 11 東條敦輝
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 9 棚田遼
FW 22 吉田伊吹
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 8 山内陸
DF 22 高橋勇利也
DF 37 瀬畠義成
MF 6 米原秀亮
MF 15 風間宏希
MF 27 藤村怜
FW 7 西村恭史
FW 11 加々美登生
FW 32 河田篤秀
控え
GK 1 石井僚
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 17 山中惇希
MF 35 玉城大志
FW 18 田中翔太
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 16 丸山壮大
MF 7 小澤秀充
MF 8 田中恵太
MF 10 富樫佑太
MF 14 普光院誠
MF 19 三木直土
MF 42 金浦真樹
FW 18 半田航也
控え
GK 1 寺沢優太
DF 21 河村匠
MF 11 東條敦輝
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 9 棚田遼
FW 22 吉田伊吹
監督
林健太郎