[3.16 J3第5節](正田スタ)

※14:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 2 田頭亮太

DF 8 山内陸

DF 22 高橋勇利也

DF 37 瀬畠義成

MF 6 米原秀亮

MF 15 風間宏希

MF 27 藤村怜

FW 7 西村恭史

FW 11 加々美登生

FW 32 河田篤秀

控え

GK 1 石井僚

DF 3 大畑隆也

DF 14 菊地健太

DF 30 小柳達司

MF 17 山中惇希

MF 35 玉城大志

FW 9 青木翔大

FW 18 田中翔太

FW 38 小西宏登

監督

沖田優

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 3 永野修都

DF 4 二階堂正哉

DF 16 丸山壮大

MF 7 小澤秀充

MF 8 田中恵太

MF 10 富樫佑太

MF 14 普光院誠

MF 19 三木直土

MF 42 金浦真樹

FW 18 半田航也

控え

GK 1 寺沢優太

DF 21 河村匠

MF 11 東條敦輝

MF 32 伊川拓

MF 34 曽我大地

FW 9 棚田遼

FW 22 吉田伊吹

監督

林健太郎