¡ÒÊÆ²Á1.9ÇÜ¤Ë¡Ó¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿¶¡µë¡×¡Ö¸ºÈ¿À¯ºö¤Ï½ªÎ»¡×¤Ï·úÁ°¤«¡ÄÇÀ²È¤Ø¤ÎÄÌÃ£Ê¸½ñ¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤¿¡ÈÇÀ¿å¾Ê¤Î±³¡É¡ÔÆÈ¼«Æþ¼ê¡Õ
¡Ò¡Ö¤³¤ÎÌþÃå¤¬¥³¥áÉÔÂ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÆ²Á1.9ÇÜ¤ÎÎ¢¤Ç ÇÀ¿å´±Î½28¿Í¤¬JA´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ë¡ÈÅ·²¼¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Îò»ËÅª¤Ê¥³¥áÉÔÂ¤ò½ä¤ê¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¸ºÈ¿À¯ºö¤Ï½ªÎ»¤·¡¢ÇÀ²È¼«¤é¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»ºÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤ËÌ·½â¤¬À¸¤¸¤ëÇÀ²È¤Ø¤Î¡ÖÄÌÃ£Ê¸½ñ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Åö³ºÊ¸½ñ¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£
¡Ú¸½ÊªÆþ¼ê¡Û¡ÖÀ¸»º¤ÎÌÜ°Â¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÄÇÀ²È¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÖÄÌÃ£Ê¸½ñ¡×
ÇÀ¿å¾Ê¤¬Æþ¤ë¹çÆ±Ä£¼Ë¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¥³¥á²Á³Ê¤ÏÁ°Ç¯Èæ1.9ÇÜ¤Î5¥¥í4000±ßÁ°¸å¤Þ¤Ç¹âÆ
¡¡ºòÇ¯¤«¤é¤Î¥³¥áÉÔÂ¤ò¼õ¤±¡¢Á°Ç¯Èæ1.9ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë5¥¥í4000±ßÁ°¸å¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ²Á¡£3·î10Æü¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥áÉÔÂ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢JA¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬»ö¼Â¾å¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¸ºÈ¿À¯ºö¤Ç¤¹¡×¡ÊÇÀ¿å¾Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¸ºÈ¿À¯ºö¤Ï½ªÎ»¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ï3·î4Æü¡¢¸ºÈ¿À¯ºö¤ò»ö¼Â¾å·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¸ºÈ¿À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¿À®30Ç¯¡Ê2018Ç¯¡Ë»º¤è¤ê½ªÎ»¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢ÇÀ¶È¼Ô¤ä»ºÃÏ¤Î¼«¤é¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¡Ø¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¡Ù¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤´»ØÅ¦¤Ë¤ÏÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ïº£²ó¡¢ÅìÆüËÜ¤Ç¥³¥áºî¤ê¤ò±Ä¤àÇÀ²È¤Î¤â¤È¤Ëº£Ç¯2·î¤ËÆÏ¤¤¤¿Ê¸½ñ¤òÆÈ¼«Æþ¼ê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ãÊÆ¤ÎÀ¸»º¿ôÎÌ¡Ê»²¹ÍÃÍ¡Ë¡á¡»¡»¸¼ÊÆkg¡ä
¡Ò¡û¡û¡ÊÃÏÌ¾¡ËÃÏ°èÇÀ¶ÈºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±Ä½êÆÀ°ÂÄêÂÐºöÅù¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎáÏÂ7Ç¯»º¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»º¤ÎÌÜ°Â¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤êÄê¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡Ó
¡ÒÊÆ¤ÎÀ¸»º¿ôÎÌ¡Ê»²¹ÍÃÍ¡Ë¡á¡»¡»¸¼ÊÆkg¡¿ÊÆ¤ÎºîÉÕÌÌÀÑ¡Ê»²¹ÍÃÍ¡Ë¡á¡»¡»Ö¡Ó
¡¡ÃÏ°èÇÀ¶ÈºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤È¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎJA´´Éô¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¡¢»ÔÄ®Â¼¤È¶¦Æ±¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Î²óÅú¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÇÀ²È¼«¤é¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÇÀ¶ÈºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤òÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö°Õ»×·èÄê¤Î·Ð°ÞÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¸«²ò¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¿À®30Ç¯¡Ê2018Ç¯¡Ë¤ËÊÆ¤ÎÀ¸»º¿ôÎÌÌÜÉ¸¤ÎÇÛÊ¬¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À¸»º¼Ô¤Ë¡Ø¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¡Ù¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢¹ñ¤Ï¡¢¿©ÎÈÉô²ñ¤Î°Õ¸«¤âÄ°¤¤¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Î¼ûµë¤Î¸«ÄÌ¤·¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ»ºÃÏ¤ÎºÆÀ¸¶¨µÄ²ñ¤äÀ¸»º¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¼ûµë¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¼«¤é¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÇºîÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸¶¨µÄ²ñÆâÉô¤Ç¤Î°Õ»×·èÄê¤Î·Ð°ÞÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡°ìÊý¡¢JA¤ÎÁí¹çÄ´À°µ¡Ç½¤òÃ´¤¦JAÁ´Ãæ¤Î²ñÄ¹¤Ë¸«²ò¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖJA¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¹ñ¤«¤é¤ÎÀ¸»ºÌÜ°Â¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸»º¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¸Ä¡¹¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢3·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ·×¸¡ºº±¡¤¬¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡ÈÅ¾ºî¸òÉÕ¶â¡É¤ÎÂ¸ºß¡¢¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤ÈÌª·î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡ÈJA¤Î¥É¥ó¡É¤ÎÀµÂÎ¡¢¿¹»³»á¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¥Ç¥¹¥¯¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ÈÃ¦¥³¥á¡ÉÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯3·î20Æü¹æ¡Ë