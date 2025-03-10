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¢¨12 http://tfpu.or.jp/wp-content/uploads/2022/04/2021kakeifutan20220406.pdf
¢¨13 https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2102/16/news047_2.html
¢¨14 SHIBUYA109 lab.½êÄ¹¤ÎÄ¹ÅÄËã°á¤â¼ã¼Ô¾ÃÈñ¤òÉ½¤¹4¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´Ö°ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ÃÈñ¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë£´¤Ä¤È¤·¤Æ(1)ÂÎ¸³¾ÃÈñ¡¦»²²Ã·¿¾ÃÈñ¡¢(2)´Ö°ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ÃÈñ¡¢(3)¥á¥ê¥Ï¥ê¾ÃÈñ¡¢(4)±þ±ç¾ÃÈñ¡¦¿Æ¶á´¶¾ÃÈñ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êhttps://webtan.impress.co.jp/e/2021/09/09/41056¡Ë
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