J2¥«¥¿ー¥ì¡¡ÈØÅÄ¤òÇË¤ê3°Ì¤ËÉâ¾å¡¡¥êー¥°¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÎÄÌ»»Íè¾ì¼Ô100Ëü¿ÍÃ£À®
J2¤Î¥«¥¿ー¥ìÉÙ»³¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥Ûー¥à¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3ÂÐ1¤Ç¾¡¤Ã¤Æ½ç°Ì¤ò3°Ì¤Ë¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
11Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ2¤ËÉüµ¢¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡1ÇÔ¤Î¥«¥¿ー¥ì¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥óJ1¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¿ー¥ì¤ÏÁ°È¾33Ê¬¡¢¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î¾¾ÅÄ¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¡¢Á°È¾¤ò1ÂÐ0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ36Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¤Î¿À»³¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë3ÅÀÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¥«¥¿ー¥ì¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢ÈØÅÄ¤ò3ÂÐ1¤ÇÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç3¾¡1ÇÔ¤Ç¡¢¥êー¥°3°Ì¤ËÉâ¾å¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¤Î»î¹ç¤Ç¡¢J¥êー¥°¤Ç¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÎÄÌ»»Íè¾ì¼Ô100Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¡¢¥Ûー¥à¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£