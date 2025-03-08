C大阪vs名古屋 スタメン発表
[3.8 J1第5節](ヨドコウ)
※16:00開始
主審:ネイサン・フェルボーメン
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 13 中島元彦
控え
GK 1 福井光輝
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 48 柴山昌也
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 3 佐藤瑶大
DF 4 宮大樹
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 27 中山克広
MF 55 徳元悠平
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 17 内田宅哉
MF 26 加藤玄
MF 33 菊地泰智
FW 10 マテウス・カストロ
監督
長谷川健太
※16:00開始
主審:ネイサン・フェルボーメン
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 13 中島元彦
控え
GK 1 福井光輝
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
MF 7 上門知樹
MF 48 柴山昌也
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 2 野上結貴
DF 3 佐藤瑶大
DF 4 宮大樹
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 27 中山克広
MF 55 徳元悠平
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 17 内田宅哉
MF 26 加藤玄
MF 33 菊地泰智
FW 10 マテウス・カストロ
監督
長谷川健太