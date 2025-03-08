[3.8 J1第5節](ヨドコウ)

※16:00開始

主審:ネイサン・フェルボーメン

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 14 舩木翔

DF 22 高橋仁胡

DF 33 西尾隆矢

DF 44 畠中槙之輔

MF 5 喜田陽

MF 10 田中駿汰

MF 17 阪田澪哉

MF 38 北野颯太

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 13 中島元彦

控え

GK 1 福井光輝

DF 6 登里享平

DF 16 奥田勇斗

MF 7 上門知樹

MF 8 香川真司

MF 48 柴山昌也

FW 9 ラファエル・ハットン

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス

[名古屋グランパス]

先発

GK 16 武田洋平

DF 2 野上結貴

DF 3 佐藤瑶大

DF 4 宮大樹

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 15 稲垣祥

MF 18 永井謙佑

MF 27 中山克広

MF 55 徳元悠平

FW 11 山岸祐也

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 6 河面旺成

DF 20 三國ケネディエブス

MF 9 浅野雄也

MF 14 森島司

MF 17 内田宅哉

MF 26 加藤玄

MF 33 菊地泰智

FW 10 マテウス・カストロ

監督

長谷川健太