Âè3»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÀîºê´õ¡¡½ÐÀ¸Á°¿ÇÃÇ¤Ç¡Ö1000¿Í¤Ë3¿Í¤¯¤é¤¤¡×¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë
¡¡Âè3»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£½ÐÀ¸Á°¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Í½ÁÛ³°¤Î·ë²Ì¤Ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡É×¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Àîºê¤Ï¡ÖNIPT¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ú½ÐÀ¸Á°¿ÇÃÇ¡Û¡×¤È¤·¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÂµ¤¤È¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¸¡ºº¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸¡ºº¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö»ä¤ÎÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ÎÊý¤«¤é¡È¼õ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤ÈÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬¸¡ºº¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸¡ºº¤ÏÍÓ¿å¸¡ºº¤È°ã¤¤ºÎ·ì¤À¤±¤Ç·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼õ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢µ¤·Ú¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¡ºº¤Ï21¥È¥ê¥½¥ß¡¼¡Ê¥À¥¦¥ó¾É¸õ·²¡Ë¡¢18¥È¥ê¥½¥ß¡¼¡¢13¥È¥ê¥½¥ß¡¼¤¬Ê¬¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÈñÍÑ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¯¤Æ15Ëü¡Á20Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡¢Â¿Ê¬¡£·ì±Õ¸¡ºº¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤¡×¤ÈÀîºê¡£
¡¡·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥³¡¼¤È¤«¤Ç¤âÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÂµ¤¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢1½µ´Ö¤Û¤É¤·¤ÆÉÂ±¡¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡ÖÀèÀ¸¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤¬¿¼¹ï¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µÞ¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸¡ºº·ë²Ì¤¬È½ÄêÊÝÎ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£1000¿Í¤Ë3¿Í¤¯¤é¤¤¤ÏÈ½ÄêÊÝÎ±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¡ºº¤Î»þ´ü¤¬Áá¤¹¤®¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áºÆ¤ÓNIPT¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£·ì±Õ¸¡ºº¤À¤«¤é¡¢µ¤·Ú¤Ê´¶¤¸¤Ç¼õ¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ç¥¿±¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡²ó¤ÎÆ°²è¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£