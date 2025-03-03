³ÐÀÃºÞ¤ÈÃí¼Í´ï¿ôÉ´ËÜ²¡¼ý¤Ç¡ÈÍ¥¤·¤¤¸µ¶µÆ¬ÀèÀ¸¡É°ËÅìÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¾×·âÂáÊá¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È²È·Ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡¡Æ±µïÉã¤Ï¡Ö°ÛÊÑ´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ô»°½Å¸©ÄÅ»Ô¡Õ
¡Ö¤³¤ÎÀèÀ¸ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡¡°§»¢¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£Í¥¤·¤¤ÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¨¡¨¡NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¼èºàÈÉ¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ß¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤¬¤½¤¦À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀèÀ¸¡×¤È¤Ï»°½Å¸©ÄÅ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤Î¶µ°é¸¦µæ»Ù±ç²ÝÄ¹¡¢°ËÅìÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¡£°¦ÃÎ¸©·Ù¤¬¼«Âð¤Ç³ÐÀÃºÞ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÍ¥¤·¤¤¸µ¶µÆ¬ÀèÀ¸¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿°ËÅìÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡¢³ÐÀÃºÞ¤ÈÃí¼Í´ï¿ôÉ´ËÜ¤ò²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¼«Âð¤Û¤«
¡¡°ËÅìÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯4·î¤Ëº£¤Î¿¦¾ì¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢Æ±»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤Î¶µÆ¬¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤ÇÊé¤ï¤ì¤¿¶µÆ¬ÀèÀ¸¤Î¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2·î26Æü¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÂáÊá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¸©·Ù¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬²ÈÂðÁÜºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î²¼¤«¤é¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿³ÐÀÃºÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÃí¼Í´ï¿ôÉ´ËÜ¤ä¡¢³ÐÀÃºÞ¤È¤ß¤é¤ì¤ë·ë¾½¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÅìÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÆþ¼ê·ÐÏ©¤ä»ÈÍÑ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ËÅìÍÆµ¿¼Ô¤Ï1996Ç¯¤Ë»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢·¬Ì¾»Ô¤äÄÅ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÄÅ»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¡¢¶µ°é¸¦µæ»Ù±ç²Ý¤Ç¤â¶ÐÌ³¡£¤³¤Î²Ý¤Ï¸½¾ì¤Î¶µ°÷¤Ø¤Î¶µ°é¤Î¤Û¤«¡¢»ùÆ¸¤é¤ËÌôÊª¤Î´í¸±À¤ò·¼È¯¤¹¤ë»ØÆ³¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂç¼ê»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸¤ËÀ¸³è»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤¬³ÐÀÃºÞ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¡£¥¨¥ê¡¼¥È¶µ»Õ¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¼èºàÈÉ¤¬¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤é¤Ï°ìÍÍ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Ç¿®Íê¤Î¸ü¤¤¡È¥¨¥ê¡¼¥È²È·Ï¡É
¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÏÂÉ§·¯¤Î²È¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È²È·Ï¤Ç¤Í¡£¿ÆÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤Ï°å¼Ô¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦¾ö¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¿Í¤Ï³§¤½¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÂÉ§·¯¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç½ñÆ»¶µ¼¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤¡¢¥¨¥ê¡¼¥È²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¡£ÍÄ¾¯´ü¤òÊÌ¤Î¶áÎÙ½÷À¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏËÜÅö¤ËÂç¿Í¤·¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÊªÀÅ¤«¤Ê»Ò¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³èÈ¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¸·¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤ËË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶µ°÷¤òÂ¿¤¯ÍÜÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤«¤é¶µÆ¬ÀèÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£½ÐÀ¤¤â¤·¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤Ï·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Þ¤â¤Ê¤¯Î¥º§¡£ÂáÊáÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢Ä¹¤é¤¯¼Â²È¤ÇÉã¿Æ¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¼«Âð¤Î²£¤ÎÈª¤òÄÙ¤·¤Æ¿·µï¤ò¹½¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÏÂÉ§¤¯¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¸Á°¡¢ÏÂÉ§·¯¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ä·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤è¤í¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
ÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°ËÅìÍÆµ¿¼Ô¤¬ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¡£¤·¤«¤·¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡¢¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÏÂÉ§·¯¤Î»Ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡£Ä«Áá¤¯Î¢¸ý¤«¤é¼Ö¤Ç»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÃÏ¸µ¤Î²ñ¹ç¤ä¹Ô»ö¤Ê¤ó¤«¤âÁ´Éô¤ªÉã¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡ÏÂÉ§·¯¤Ï¤¢¤È¿ôÇ¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶Ð¤á¤ì¤Ð¿ôÀéËü±ß¤ÎÂà¿¦¶â¤â¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ë¤Í¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¶áÎÙ½÷À¡Ë
¡¡¿ÆÂ²¤ÎÃËÀ¤â¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
Éã¿Æ¤ÏÄ¾·â¼èºà¤Ë¡Ä
¡ÖºÇ¸å¤ËÏÂÉ§·¯¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÇ¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤É¤³¤«Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªÅÚ»º¤À¤Ã¤¿¤«¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì°ÊÍè¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ÐÀÃºÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÂÉ§·¯¤ÏÊÙ¶¯¤â½ÐÍè¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ÛÊÑ¤ÏÁ´¤¯²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ì¤Á¤¬¤¤¤ÎÀ¸³è¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡»ùÆ¸¤¿¤Á¤ËÈÏ¤ò¼¨¤¹Î©¾ì¤Î¶µ°÷¤¬¡¢¤Ê¤¼³ÐÀÃºÞ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£ÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡Ö¸ø¼°X¡×¤ÎDM¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡Êç½¸
¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡Ö¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎDM¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.news-postseven.com/information
X¤ÎDM¤Ï@news_postseven¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª