¡ØM-1¡Ù¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬½àÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤òÈ´Å§¤·¤¿¥ï¥±¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¡¡×Ê¬¤«¤ì¤¿ÌÀ°Å
¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¦¥§¥ÖCM¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×½àÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤ÎÂç¹¥É¾CM»Ñ
¡¡ÀëÅÁ¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¡Ø°Ë±¦±ÒÌç¡Ù¤Î¿·ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢»£±Æ¤ÏµþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ü¥±¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¶áÆ£Í¦¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î»û²È¤ÏÀéÍøµÙ¤ÈÆ±ÃÏ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£CM¥½¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬ÉñÂæ¤Î½ÐÓò»Ò¤ÇÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¬¥¬SP¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡Ø¥±¥»¥é¥»¥é¡Ù¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥ê¥ó¥À¥ê¥ó¥À¥ê¥ó¥À¡Ù¤ä¸µAKB48¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¼ç±é¤·¤¿¡Ø¤â¤é¤È¤ê¤¢¤à¥¿¥Þ»Ò¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³²¼ÆØ¹°¤¬Ì³¤á¤ë¹ë²Ú¤ÊÉÛ¿Ø¤À¡£
¡¡CM¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÅ¸³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷·Ï¡Ë¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤¬ÆÍÇ¡»õËá¤¤ò¤·»Ï¤á¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½ÐÍè»ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£
¡ÔÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¡¡Õ
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÔÁÇÅ¨¤ÊCM2¿Í¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤¡¡Õ
¡Ô¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï¿·ÁªÁÈ»û²È¤µ¤ó¤ÏÀéÍøµÙ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂº²á¤®¤ë¡Õ
¡Ô¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î°Ë±¦±ÒÌç¤ÎCM¥µ¥¤¥³¡¼¤¹¤®¡Õ
¡Ô¥¨¡¼¥¹¤¯¤ó¥Û¥ó¥È¤Ë°¦¤µ¤ì¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¤Ç¡¢¤ªÃã¤ÎCM¤Ê¤Î¤ËÀéÍøµÙÃÎ¤é¤ó¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ä¥Ü¤Ë¤¯¤ë¡Õ
¡Ô°Ë±¦±ÒÌç¤ÎCM¤Ç¤â·è¾¡¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î2¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤°ÍýÍ³¤òÊüÁ÷ºî²È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¤Î¾¯¤·¤ä¤ó¤Á¤ã¤À¤±¤ì¤É¤â¡È¥¢¥Ä¤¤ÃË¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¶áÆ£Í¦¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢»û²È¤µ¤ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤âÀéÍøµÙ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯CM¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏºòÇ¯Ëö¤Î¡ØM-1¡Ù½Ð¾ì¸å¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ã»¤¤´Ö¤Ë¡¢2¿Í¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤äÊ·°Ïµ¤¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É°Ë±¦±ÒÌç¤ÎCM¤¬ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¡¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡ÖM-1¡×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤¬¡¢Á°½Ð¤ÎÊüÁ÷ºî²È¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÌ£Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î´ØÍ¿µ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù»¡¤ÎÇ¤°ÕÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£CMÀ©ºî¤Ï¤½¤ì¤è¤êÁ°¤«¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¡ØM-1¡Ù¤Ç¤Ï2008Ç¯Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢U»ú¹©»ö¡¢¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤Ê¤ÉÂç²ñ¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿·è¾¡¿Ê½Ð¥³¥ó¥Ó¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤â¤½¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤âCM¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬¼ÂÎÏ¤ÇÂç²ñÆóÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤ÎÊÒ³ä¤ì¤¬³èÆ°¼«½Í¡¢½àÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯³¹Æ»¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÐÈæ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£