M-1グランプリ2024
『M-1グランプリ2024』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年5月30日
2025年2月24日
2025年1月1日
2024年12月31日
2024年12月29日
2024年12月28日
2024年12月27日
2024年12月24日
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有吉弘行、粗品からの「M-1ハラスメント」被害を告白「訴えます」
「メイク室でM-1の感想を執拗に尋問されて困惑しました」と告白
東スポWEB
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M-1審査員での松本人志復帰 ABCが計画も放送日2週間前に断念か
制作局のABCは松本人志の審査員起用を断念していた、と芸能関係者
女性自身
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ヤーレンズ楢原、議論を呼んだ海原ともこの審査に「僕がつまらなかった」
楢原真樹は、2人に対する海原ともこの審査が議論を呼んだ件に言及
スポニチアネックス
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M-1冒頭の過去映像に松本人志 不快感覚える声「テレビが何も反省してない」
松本人志の映像が出てきたことに「正直見たくなかった」という声が
日刊ゲンダイDIGITAL
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令和ロマン ミルクボーイ駒場のM-1めぐる指摘に唸る「さすが駒場さん」
「決勝の舞台の床が、すごいツルツルしてたように思った」と駒場
ナリナリドットコム
2024年12月23日
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M-1審査員・海原ともこのざっくりすぎる採点が物議「言語化下手過ぎる」
海原ともこの論評に、ネット上では「言語化下手過ぎる」などの声も
Smart FLASH
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「神回」と絶賛の「M-1グランプリ」唯一波紋呼んだ番組の演出とは
Xでは、決勝出場者のハイレベルな争いや審査員の採点なども好評だそう
女性自身
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2024年のM-1 冒頭の島田紳助氏のメッセージに批判も「時代遅れだよね」
島田紳助氏の直筆で「いつまでもM1が夢の入り口でありますように」と表示
週刊女性PRIME
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M-1で「アンジェラ・アキ」ネタ、SNSトレンド入りでネット沸騰する事態に
ネタ中に熱演されたアンジェラ・アキがXでトレンド入りし、話題に
スポーツ報知