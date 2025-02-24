¥í¥Ã¥Æ¡¦¹âÌîæûÂÁ¡ÖÏ¯´õ¡¢C.C.¤¬È´¤±¤¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤¬¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×ÂÐ³°»î¹ç2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4²óÌµ¼ºÅÀ¡ª
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê0¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤È°ÂÄê´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÎý½¬»î¹ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤¦°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¹âÌîæûÂÁ¤¬¡¢Îý½¬»î¹ç2»î¹ç¡¦4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤Î¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¢1²ó¡¦17µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ0¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿23Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë1ËÜ¡£Ëè²ó¤Î4Ã¥»°¿¶¤È¡¢3²ó¡¦33µå¡¢1Èï°ÂÂÇ¡¢0Í¿»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¢¡ ¥ª¥Õ¤ÏÆ°ºî²òÀÏ¤ÇÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤¹
¡¡º£µ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËËÜ³ÊÄ©Àï¤¹¤ë¹âÌî¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤«¿§¡¹¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÅª¤Ë²¿¸Ä¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤Ë¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¹Ô¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¿1¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò¤è¤ê³è¤«¤»¤ë¤ÊÅê¤²Êý¤òÄÉµá¤·¤¿¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ°ºî²òÀÏ¤ò¤·¤Æ¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ°ºî²òÀÏ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÎÉ¤¤µå¼ï¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Îµå¼ï¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Î²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦»î¹ç¸þ¤¤ÊÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï±ºÏÂ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤¬°®¤ê¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¶ìÏ«¤·¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×·Ï¤ÎÆÈÆÃ¤Îµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¡¢2·î4Æü¤Î¼èºà»þÅÀ¤Ç¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÀï¤¤Êý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¡¼¥Á¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Åêµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¡¢µå¼ï¤¬Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÈ¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦Ãæ¤Çµå¼ï¤¬Â¿¤¤Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¯Åêµå¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤¹Êý¸þ¤Ç¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î³ä¹ç¤ò¸º¤é¤¹¹Í¤¨¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò³è¤«¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÇÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ê¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö2½äÌÜ¡¢3½äÌÜ¤Ë¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÀï¤¤Êý¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇ¤Á¼è¤êÊý¤ò¿§¡¹ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¡¢Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹Åê¤²¥Ð¥Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤º¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡º£µ¨¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢C.C.¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢4Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²ó&2Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡ÍøÃæ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾®ÅçÏÂºÈ¡¢ºòµ¨¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¼ï»ÔÆÆÚö¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡¢ºòµ¨¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î9¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿À¾ÌîÍ¦»Î¤¬¤ª¤ê¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Ü¥¹¡¢¥µ¥â¥ó¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤ÎÃæ¿¹½Ó²ð¡¢ÅÄÃæÀ²Ìé¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀÐÀîÊâ¡¢ÅâÀîÐÒ¸Ê¤ÈÀèÈ¯¸õÊä¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹âÌî¤Ï¡Ö¡Êº´¡¹ÌÚ¡ËÏ¯´õ¡¢C.C.¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë¤¬È´¤±¤¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤¬¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Îý½¬»î¹ç2»î¹ç¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Ìî¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ø½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ
¡¡ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÎý½¬»î¹ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤¦°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¹âÌîæûÂÁ¤¬¡¢Îý½¬»î¹ç2»î¹ç¡¦4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤Î¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¢1²ó¡¦17µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ0¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿23Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë1ËÜ¡£Ëè²ó¤Î4Ã¥»°¿¶¤È¡¢3²ó¡¦33µå¡¢1Èï°ÂÂÇ¡¢0Í¿»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËËÜ³ÊÄ©Àï¤¹¤ë¹âÌî¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤«¿§¡¹¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÅª¤Ë²¿¸Ä¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤Ë¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¹Ô¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¿1¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò¤è¤ê³è¤«¤»¤ë¤ÊÅê¤²Êý¤òÄÉµá¤·¤¿¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ°ºî²òÀÏ¤ò¤·¤Æ¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ°ºî²òÀÏ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÎÉ¤¤µå¼ï¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Îµå¼ï¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Î²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦»î¹ç¸þ¤¤ÊÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï±ºÏÂ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤¬°®¤ê¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¶ìÏ«¤·¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×·Ï¤ÎÆÈÆÃ¤Îµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¡¢2·î4Æü¤Î¼èºà»þÅÀ¤Ç¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÀï¤¤Êý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¡¼¥Á¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Åêµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¡¢µå¼ï¤¬Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÈ¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦Ãæ¤Çµå¼ï¤¬Â¿¤¤Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¯Åêµå¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤¹Êý¸þ¤Ç¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î³ä¹ç¤ò¸º¤é¤¹¹Í¤¨¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò³è¤«¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÇÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ê¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö2½äÌÜ¡¢3½äÌÜ¤Ë¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÀï¤¤Êý¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇ¤Á¼è¤êÊý¤ò¿§¡¹ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¡¢Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹Åê¤²¥Ð¥Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤º¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡º£µ¨¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢C.C.¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢4Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²ó&2Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡ÍøÃæ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾®ÅçÏÂºÈ¡¢ºòµ¨¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¼ï»ÔÆÆÚö¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡¢ºòµ¨¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î9¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿À¾ÌîÍ¦»Î¤¬¤ª¤ê¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Ü¥¹¡¢¥µ¥â¥ó¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤ÎÃæ¿¹½Ó²ð¡¢ÅÄÃæÀ²Ìé¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀÐÀîÊâ¡¢ÅâÀîÐÒ¸Ê¤ÈÀèÈ¯¸õÊä¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹âÌî¤Ï¡Ö¡Êº´¡¹ÌÚ¡ËÏ¯´õ¡¢C.C.¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë¤¬È´¤±¤¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤¬¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Îý½¬»î¹ç2»î¹ç¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Ìî¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ø½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ