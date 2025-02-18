¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¸µ¶µ»Õ¥æー¥Á¥åー¥Ðーµ´´ÝÀ¬Ìé»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î±ßÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø²þÄê¡ªÂ¾¤Î¹â¶âÍø¶ä¹Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ´´Ý»á¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î3·î1Æü¤«¤é¤Î¶âÍø²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¡¢Â¾¤Î¹â¶âÍø¶ä¹Ô¤È¤ÎÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

µ´´Ý»á¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¤¬º£²ó¤Î²þÄê¤Ç¶âÍø¤ÎÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤â¤¦¿¿¤óÃæ¤°¤é¤¤¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤Î²þÄêÆâÍÆ¤ò³ÚÅ·¾Ú·ô¤È¤Î¥Þ¥Íー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿Í¥¶ø¶âÍø¤ò¸ò¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î²þÄê¤Ç³ÚÅ··ÐºÑ·÷¤Ë¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¿·¤·¤¤¶âÍø¾ò·ï¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤Ï¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¥»¥¾¥ó¥ê¥Ü¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤ªÆÀ¾ðÊó¡×¤È¡¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü¸Â¤¬µÞî±Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢2·î20Æü¤Þ¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈÂ¿¤¯¤¬ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ¤ò´­µ¯¤·¡¢¡Ö¸­¤¤ÁªÂò¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¶ä¹Ô¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ù¤­¡×¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯Áª¤Ó¤Ë¤â½õ¸À¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢µ´´Ý»á¤«¤é¡Ö¤³¤Î¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¼«¿È¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢Æ°²è¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:10

Åçº¬¶ä¹Ô¤Î¼Â¼Á¶âÍø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ
05:21

³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¶âÍøÍ¥¶øÆâÍÆ
12:01

¶ä¹ÔÁªÂò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤ª¤¹¤¹¤á

´ØÏ¢µ­»ö

µ´´ÝÀ¬Ìé¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤ÈRevolut¤Î¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤ªÆÀ¤ÊÊýË¡¤òÅÁ¼ø¡ª

µ´´ÝÀ¬Ìé¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤ÈRevolut¤Î¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤ªÆÀ¤ÊÊýË¡¤òÅÁ¼ø¡ª

 ¸µ¶µ»Õ¤Î¥æー¥Á¥åー¥Ðー¡¢5500±ß¤â¤é¤¨¤ë¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¾Ò²ð¡ª

¸µ¶µ»Õ¤Î¥æー¥Á¥åー¥Ðー¡¢5500±ß¤â¤é¤¨¤ë¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¾Ò²ð¡ª

 ¸µ¶µ»Õ¥æー¥Á¥åー¥Ðー¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¤ÇºÇÂç30%ÁýÎÌ¤ËÄ©Àï¤»¤è¡ª

¸µ¶µ»Õ¥æー¥Á¥åー¥Ðー¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¤ÇºÇÂç30%ÁýÎÌ¤ËÄ©Àï¤»¤è¡ª
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë_icon

¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 11.50Ëü¿Í 1845 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥³¡¼¥É·èºÑ¡ÊdÊ§¤¤,³ÚÅ·¥Ú¥¤,PayPay,auPAY,¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤,¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ä³Æ¶ä¹Ô¡¢³Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¡¢¥Ý¥¤³è¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
youtube.com/channel/UCPI61AHwYWwVbsXEOhPUZOw YouTube