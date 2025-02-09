¡ÖÎ¥ÅçÃ¥´Ô¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¿åÎ¦µ¡Æ°ÃÄ¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â¤ËÌ©Ãå¡ª ´õ¾¯¥°¥ì¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤«¤éºÇÂç¤ÎÇ÷·âË¤¤Þ¤Ç
¶å½£¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅçÖÙËÉ±Ò¤ÎÀìÌçÉôÂâ¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¿åÎ¦µ¡Æ°ÃÄ¤Î·±Îý¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼ÖAAV7¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜÈÇ³¤Ê¼Ââ¡×¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â¤ËÌ©Ãå
¡¡Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤ÎÁê±ºÃóÆÖÃÏ¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Î¿åÎ¦µ¡Æ°ÃÄ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î²¼½Ü¡¢À¾ÆüËÜºÇÂç¤Î±é½¬¾ì¤Ç¤¢¤ëÆü½ÐÀ¸Âæ±é½¬¾ì¡ÊÂçÊ¬¸©¶ê¼î·´¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂÃÆ¼Í·â·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÎ¦µ¡Æ°ÃÄ¤Î¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼ÖAAV7¡Ê°ËÆ£ÍÎÊ¿»£±Æ¡Ë
¡¡¿åÎ¦µ¡Æ°ÃÄ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆüËÜÈÇ³¤Ê¼Ââ¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÅçÖÙËÉ±Ò¤ÎÀìÌçÉôÂâ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÂâ¤Ë¤è¤ë¼ÂÃÆ¤ò»È¤Ã¤¿·±Îý¤òÌ©Ãå¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼ÖAAV7¤¬ÅëºÜ¤¹¤ë40mmÚ³ÃÆ¤È12.7mm½Åµ¡´Ø½Æ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¿ôÉ´mÎ¥¤ì¤¿¸ÇÄêÉ¸Åª¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿ÅÙ¤â¼Í·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡AAV7¡ÊAmphibious Assault Vehicle Mark 7¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿³¤Ê¼Ââ¸þ¤±¤ÎÁõ¹ÃÊ¼°÷Í¢Á÷¼Ö¤Ç¤¹¡£¿å¾åÉâ¹ÒÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼ç¤Ë¿åÎ¦Î¾ÍÑºîÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢²¹ç¤ÎÍÈÎ¦´Ï¤«¤éÈ¯¿Ê¤¹¤ë¤È¼«ÎÏ¤Ç´ß¤Þ¤Ç¹Ò¹Ô¤·¡¢º½ÉÍ¤Ê¤É¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¸å¤ÏÌ£ÊýÉôÂâ¤Î²ÐÎÏ»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÆâÎ¦¤Ø¸þ¤±¿Ê·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¿åÎ¦µ¡Æ°ÃÄ¤ÏAAV7¤ò¿ôÂ¿¤¯ÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Îì²¼¤ÎÀïÆ®¾åÎ¦ÂçÂâ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÆ®¾åÎ¦ÂçÂâ¤Ï¡¢ÂçÂâËÜÉô¤Î¤Û¤«¤ËËÜÉô´ÉÍýÃæÂâ¤ÈÂè1¡ÁÂè3ÃæÂâ¤Î·×4¸ÄÃæÂâ¤«¤é¤Ê¤ê¡¢ÂçÂâËÜÉô¤ÈËÜÉô´ÉÍýÃæÂâ¡¢Âè1ÀïÆ®¾åÎ¦ÃæÂâ¤¬Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤ÎºêÊÕÊ¬ÆÖÃÏ¤Ë¡¢Âè2ÀïÆ®¾åÎ¦ÃæÂâ¤¬ÂçÊ¬¸©¤Î¶ê¼îÃóÆÖÃÏ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂè3ÀïÆ®¾åÎ¦ÃæÂâ¤¬Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¤ÎÂçÂ¼ÃóÆÖÃÏ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊ¬»¶ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÈ¿Æ°Ë¤¤ä¥Ç¥Ã¥«¥¤Ç÷·âË¤¤Î¼Í·â¤â
¡¡·±Îý¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â84mmÌµÈ¿Æ°Ë¤¤Ë¤è¤ë±È²Ð¡Ê¤¨¤¤¤«¡Ë¼Í·â¤ä120mmÇ÷·âË¤¤Î´ÑÂ¬¼Í·â¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
84mmÌµÈ¿Æ°Ë¤¤ò¹½¤¨¤ë¼Í¼ê¡Ê¼êÁ°¡Ë¤ÈÁõÅ¶¼ê¡Ê°ËÆ£ÍÎÊ¿»£±Æ¡Ë
¡¡84mmÌµÈ¿Æ°Ë¤¤Ï¸Ä¿Í·È¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¸ª·â¤Á¼°¤ÎÂç¸ý·ÂË¤¤Ç¤¹¡£¼Í·â»þ¤ËË¤Èø¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥¬¥¹¤òÊ®¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¿Æ°¤òÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁàºî¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢·ÈÂÓÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±È²Ð¼Í·â¤È¤Ï¡¢ÜØÃÆ¤Ê¤É¤ÎË¤ÃÆ¤ò¶õÃæ¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¼Í·âË¡¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÔÏ¹è¡Ê¤¶¤ó¤´¤¦¡Ë¤Ê¤É¤ËÀø¤àÅ¨ÊâÊ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·±Îý¤Ç¤Ï¡¢84mmÌµÈ¿Æ°Ë¤¤ò¼Í¼ê¤ÈÁõÅ¶¼ê¤Î2¿Í1ÁÈ¤ÇÁàºî¤·¡¢¿ôÉ´mÎ¥¤ì¤¿¸ÇÄêÉ¸Åª¤Ë¸þ¤±¤ÆÜØÃÆ¤ò·â¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡120mmÇ÷·âË¤¤Ï¡¢²ÐÎÏÍ¶Æ³¤¹¤ëÂâ°÷¤Ë¤è¤ëÌÜ»ë¤Ç¤Î´ÑÂ¬¼Í·â¤ä¡¢ÂÐÇ÷¥ì¡¼¥ÀÁõÃÖ¡ÊJMPQ-P13¡Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¡¼¥À´ÑÂ¬¼Í·â¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼Í·â·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÇ÷¥ì¡¼¥À¡Ê¤¿¤¤¤Ï¤¯¥ì¡¼¥À¡Ë¤È¤Ï¡¢Å¨¤ÎÇ÷·âË¤¤äË¤Ê¼¤Î¼Í·âÃÏÅÀ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈôæÆ¤¹¤ëË¤ÃÆ¤ÎÃÆÆ»¤ò¥ì¡¼¥À¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÇÂª¤¨¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯¼ÍÃÏÅÀ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿×Â®¤ÊÈ¿·â¤äËÉ¸æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å·¸õ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºË¤ÃÆ¤òÉ¸Äê¡¦´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ»ë¤Ç¤Î´ÑÂ¬¤¬º¤Æñ¤ÊÌë´Ö¤ä°Å·¸õ²¼¤Ç¤Î¼Í·â¤Ë¤âÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏÌëÌÀ¤±Á°¤«¤é·±Îý½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¼Í·â½àÈ÷¤ä³Æ¼ï²ÐË¤¤Î¾È½àÄ´À°¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È¡¢ÃÆÌô¤ÎÇÛÉÛ¡¢°ÂÁ´»ØÆ³¤Ê¤É¤¬ÆþÇ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ââ°÷¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç·±Îý¤ËÎ×¤ß¡¢´¨¶õ¤Î²¼¡¢·üÌ¿¤ËÇ¤Ì³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛAAV7¤äÌµÈ¿Æ°Ë¤¡¢Ç÷·âË¤¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤Î¼Í·â¤ò¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¸«¤ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
³ùÁÒ,
Ä¹Ìî,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÇÛÀþ,
»×¤¤¤ä¤ê,
À¸²Ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿ÀÆàÀî