³ÚÅ·¡¦Æ£Ê¿¾°¿¿¤¬º£µ¨¥¥ã¥ó¥×ºÇÂ¿118µå¡¡ºòµ¨¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç³ÐÀÃ¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤¬µîÇ¯¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×
¢¡ ºòÇ¯11·î¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â²÷ÅêÏ¢È¯¡ª
¡¡³ÚÅ·¤ÎÆ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Çº£¥¥ã¥ó¥×ºÇÂ¿¤Î118µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²Æì¡¦¶âÉð¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂè2¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ¡£µ¤²¹12ÅÙ¤ÈÈ©´¨¤µ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡ÖÂÎ¤â¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÅö½é¤ÎÌÜ°Â¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë118µå¤ÎÇ®Åê¡£ºÇÂ®¤Ï147¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡ÖºòÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ¤è¤ê¤â¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤¬º£Æü¤Ï15¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¹â¤«¤Ã¤¿¡£¾å¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢½Ä¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¤Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¿ô»ú¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ïºòµ¨¡¢ÀèÈ¯¤«¤éµß±ç¤ËÅ¾¸þ¡£¸åÈ¾Àï¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢47ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.75¡¢1¥»¡¼¥Ö¡õ20¥Û¡¼¥ë¥É¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÏÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂè3²ó¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¡õ12Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¿·¼é¸î¿À¤Ø¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤à¥×¥í9Ç¯ÌÜ¡£¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤¬¡¢µîÇ¯¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÉâÂÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤â¤¦1ÅÙ¡¢7¡¢8¡¢9¡Ê²ó¡Ë¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¾åÂ¼Í´ºî¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÎÆ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Çº£¥¥ã¥ó¥×ºÇÂ¿¤Î118µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²Æì¡¦¶âÉð¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂè2¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ¡£µ¤²¹12ÅÙ¤ÈÈ©´¨¤µ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡ÖÂÎ¤â¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÅö½é¤ÎÌÜ°Â¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë118µå¤ÎÇ®Åê¡£ºÇÂ®¤Ï147¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡ÖºòÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ¤è¤ê¤â¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤¬º£Æü¤Ï15¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¹â¤«¤Ã¤¿¡£¾å¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢½Ä¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¤Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¿ô»ú¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·¼é¸î¿À¤Ø¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤à¥×¥í9Ç¯ÌÜ¡£¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤¬¡¢µîÇ¯¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÉâÂÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤â¤¦1ÅÙ¡¢7¡¢8¡¢9¡Ê²ó¡Ë¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¾åÂ¼Í´ºî¡Ë