¤ä¤¹»Ò¡¢²áµî¤Ë¡ÈÅÜ¤Ã¤¿¿Í¡É¤ò¼ÂÌ¾¤ÇÂçË½Ïª¡Ö¥¢¥¤¥ÄËÜÅö¤Ë¥¯¥½ÌîÏº¤Ê¤ó¤Ç¡ªÎ¢¤Ç¤â¡ª¡×
¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¾Ú¸À¼Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥¢¥ó¥¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡ª¡Ù¡£
2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²÷¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¤ò¿¼·¡¤ê¡£¤ä¤¹»Ò¤¬¡ÈÅÜ¤Ã¤¿·Ý¿Í¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÌ¾¤ÇË½Ïª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ä¤¹»Ò¡¢²áµî¤Ë¡ÈÅÜ¤Ã¤¿¿Í¡É¤ò¼ÂÌ¾¤ÇÂçË½Ïª¡Ö¥¢¥¤¥ÄËÜÅö¤Ë¥¯¥½ÌîÏº¤Ê¤ó¤Ç¡ªÎ¢¤Ç¤â¡ª¡×
2024Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô¤Ï365ËÜ¡Ê¥¨¥à¡¦¥Ç¡¼¥¿Ä´¤Ù¡Ë¤È¡¢ËèÇ¯»Å»ö¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ä¤¹»Ò¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ä¤¹»Ò¤ò50¤Î¼ÁÌä¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¿·´ë²è¡Ö·Ý¿Í50Ìä50Åú¡ª¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¤Èà½÷¤ÎËÜ²»¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÈÖÅÜ¤é¤ì¤¿¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ï¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤Î¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡×¤È¹ðÇò¡£
¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²£ß·²Æ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Ç¥Í¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò·Ý¿Í¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¸«¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ê¤¿¤«¤·¤Ë¡Ë¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤êÀèÇÚ¤Î¥Í¥¿¤ò¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤ä¤¹»Ò¤Ï¡¢¡ÖÅÜ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡×¤ÈË½Ïª¡£
¡Ö¥¢¥¤¥ÄËÜÅö¤Ë¥¯¥½ÌîÏº¤Ê¤ó¤Ç¡ªÎ¢¤Ç¤â¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¤ä¤¹»Ò¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØR-1¡Ù¤Î½à¡¹·è¾¡¡¢¥ë¥ß¥Í¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÉ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¥Ü¥½¥Ã¤È¡Ø¤ªÁ°¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×Âæ¤¬ËÜÈÖ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£