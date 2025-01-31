ÅÐÏ¿¼Ô79Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤YouTuber¤¬Ë½Ïª¡¡TOB¤Ç¾å¾ìÇÑ»ß¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡¢UUUM¤Ç¡Ö¼Ò°÷¤¬¼¤á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×
ÅÐÏ¿¼Ô79.7Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤YouTuber¡¦¥Ê¥Ê¥ª¤µ¤ó¤¬2025Ç¯1·î27Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎUUUM¤Ç¼Ò°÷¤ÎÂà¿¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
ËºÇ¯²ñ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿º©°Õ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡×
UUUM¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤è¤ëTOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤¬24Ç¯12·î26Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±¼Ò¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢25Ç¯2·î17ÆüÉÕ¤ÇÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Î¾å¾ì¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥Ê¥ª¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¥Ê¥Ê¥ª¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢UUUM¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¼Ò¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖUUUM¤¬¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÊó¹ð¤Ã¤Æ¤µ¡¢ËÍ¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ã¤Æ¥ä¥Õ¥³¥á¤ÇÃÎ¤ë¤ï¤±¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÎ¤ë¤ï¤±¤è¡×¤È¤·¡¢¡ÖTOB¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡£¤Ç¤â¡¢ÅÝ»º¤¹¤ë»þ¤ÏÁ°¤â¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£Ìµ¸À¤ÇÅÝ»º¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢UUUM¤Î¼Ò°÷¤¬¼¤á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¡Ö²¶¤Î¿È¶á¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ºÇ¶áÌµ¸À¤Ç¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ê¥Ê¥ª¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢UUUM¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ë¼«¿È¤Î¥Ð¥Ç¥£¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖ¾å¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤´ÈÓ¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ÉÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö½÷À¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã°Î¤¤¿Í¡×¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬Ìµ¸À¤Ç¡ÊUUUM¤ò¡Ë¼¤á¤¿¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖUUUM¤ÎËºÇ¯²ñ¤Î»þ¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¡© ËºÇ¯²ñ¤Î»þ¤Î¡Ø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¡© ¤¤¤ä¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£