西武、春季キャンプメンバーを発表！ドラ2・渡部聖弥、育成・黒木、仲田ら1軍スタート
西武は24日、2月1日（土）から始まる春季キャンプの1軍、2軍・3軍参加選手を発表した。
1軍、2軍・3軍の振り分けは以下の通り。
◆ 一軍南郷キャンプ
＜投手＞
上田大河、渡辺勇太朗、高橋光成、与座海人
隅田知一郎、佐藤隼輔、田村伊知郎、甲斐野央
山田陽翔、ボー・タカハシ、羽田慎之介、ウィンゲンター
今井達也、ラミレス、黒田将矢、平良海馬
豆田泰志、菅井信也、ロペス、黒木優太
＜野手＞
古賀悠斗、炭谷銀仁朗、柘植世那、牧野翔矢
児玉亮涼、外崎修汰、源田壮亮、佐藤龍世
山村崇嘉、平沢大河、セデーニョ、滝沢夏央
渡部健人、村田怜音、仲田慶介
渡部聖弥、ネビン、平沼翔太
西川愛也、長谷川信哉、モンテル
◆ 二軍・三軍高知キャンプ
＜投手＞
松本航、武内夏暉、糸川亮太、平井克典
青山美夏人、成田晴風、狩生聖真、杉山遥希
篠原響、中村祐太、水上由伸、浜屋将太
大曲錬、上間永遠、佐々木健、宮沢太成
井上広輝、三浦大輝、冨士大和、シンクレア
森脇亮介、川下将勲、木瀬翔太、佐藤爽
＜野手＞
龍山暖、古市尊、野田海人、是沢涼輔
斎藤大翔、山野辺翔、元山飛優、高松渡
古賀輝希、中村剛也、野村大樹、野村和輝
谷口朝陽、佐藤太陽、金子功児、川野涼多
福尾遥真
栗山巧、蛭間拓哉、古川雄大、松原聖弥
林冠臣、岸潤一郎、奥村光一、ガルシア
ラマル、仲三河優太、沢田遥斗、オケム
▼ 一軍南郷キャンプ
日程：2月1日〜2月24日
休日：2月5日、10日、15日、20日
場所：南郷中央公園野球場
練習試合：
2月22日（土）13:00 vs斗山（南郷スタジアム）
2月23日（日）13:00 vsロッテジャイアンツ（南郷スタジアム）
2月26日（水）13:00 vs斗山（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）
2月27日（木）13:00 vsロッテ（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）
3月1日（土）13:00 vsソフトバンク（アイビースタジアム）
3月2日（日）12:30 vsオリックス（SOKKENスタジアム）
※2月25日（火）、28日（金）は休養日
▼ 二軍・三軍高知キャンプ
日程：2月1日〜25日
休日：2月5日、10日、15日、20日
場所：春野総合運動公園野球場
1軍、2軍・3軍の振り分けは以下の通り。
◆ 一軍南郷キャンプ
＜投手＞
上田大河、渡辺勇太朗、高橋光成、与座海人
隅田知一郎、佐藤隼輔、田村伊知郎、甲斐野央
山田陽翔、ボー・タカハシ、羽田慎之介、ウィンゲンター
今井達也、ラミレス、黒田将矢、平良海馬
豆田泰志、菅井信也、ロペス、黒木優太
古賀悠斗、炭谷銀仁朗、柘植世那、牧野翔矢
児玉亮涼、外崎修汰、源田壮亮、佐藤龍世
山村崇嘉、平沢大河、セデーニョ、滝沢夏央
渡部健人、村田怜音、仲田慶介
渡部聖弥、ネビン、平沼翔太
西川愛也、長谷川信哉、モンテル
◆ 二軍・三軍高知キャンプ
＜投手＞
松本航、武内夏暉、糸川亮太、平井克典
青山美夏人、成田晴風、狩生聖真、杉山遥希
篠原響、中村祐太、水上由伸、浜屋将太
大曲錬、上間永遠、佐々木健、宮沢太成
井上広輝、三浦大輝、冨士大和、シンクレア
森脇亮介、川下将勲、木瀬翔太、佐藤爽
＜野手＞
龍山暖、古市尊、野田海人、是沢涼輔
斎藤大翔、山野辺翔、元山飛優、高松渡
古賀輝希、中村剛也、野村大樹、野村和輝
谷口朝陽、佐藤太陽、金子功児、川野涼多
福尾遥真
栗山巧、蛭間拓哉、古川雄大、松原聖弥
林冠臣、岸潤一郎、奥村光一、ガルシア
ラマル、仲三河優太、沢田遥斗、オケム
▼ 一軍南郷キャンプ
日程：2月1日〜2月24日
休日：2月5日、10日、15日、20日
場所：南郷中央公園野球場
練習試合：
2月22日（土）13:00 vs斗山（南郷スタジアム）
2月23日（日）13:00 vsロッテジャイアンツ（南郷スタジアム）
2月26日（水）13:00 vs斗山（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）
2月27日（木）13:00 vsロッテ（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）
3月1日（土）13:00 vsソフトバンク（アイビースタジアム）
3月2日（日）12:30 vsオリックス（SOKKENスタジアム）
※2月25日（火）、28日（金）は休養日
▼ 二軍・三軍高知キャンプ
日程：2月1日〜25日
休日：2月5日、10日、15日、20日
場所：春野総合運動公園野球場