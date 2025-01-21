µªÆ£Àµ¼ùÊÛ¸î»Î¡¡¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Î»àË´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¸í¾ðÊóÎ®ÉÛ¡É¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤Î¼Õºá¤Ë¿Éíå»ØÅ¦
ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬1·î21Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£NHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¡Ê57¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡É¸·¤·¤¤»ØÅ¦¡É¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Î©²Ö»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1·î18Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤ò¤á¤°¤ëSNS¾å¤ÎÅê¹Æ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ò¤á¤°¤ë¸©µÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢SNS¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬Áê¼¡¤®ºòÇ¯11·î¤ËµÄ°÷¤ò¼¿¦¡£³Æ¼ÒÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï18ÆüÌë¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼«»¦¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊóÆ»¸å¡¢Î©²Ö»á¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¡ÊÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤Ï¡ËÊ¼¸Ë¸©·Ù¤«¤éÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¿®¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢1·î20ÆüÊ¼¸Ë¸©·Ù¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÂ¼°æµªÇ·ËÜÉôÄ¹¤¬¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¸ÄÊÌ°Æ·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÌ¾ï¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÂáÊá¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ÏÁ´¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¡£¡ÖÁ´¤¯¤Î»ö¼ÂÌµº¬¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÌÀÇò¤Êµõµ¶¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©²Ö»á¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÊ¼¸Ë¸©·Ù¸æÌÈ¤Ê¤µ¤¤¡£ÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤Î¥¿¥¤¥Û¤Ï»ä¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ò¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÃÝÆâ¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼«»¦¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£¼«»¦¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÂáÊá¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶ì¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼Õºá¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÄûÀµ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸©·Ù¤¬°ÛÎã¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Û¤É¤Ë¡¢SNS¤Ç³È»¶¤·¤¿Î©²Ö»á¤ÎÈ¯¸À¡£µªÆ£»á¤ÏX¤Ç¡ÔÃ±¤Ë¼Õºá¤À¤±¤Ç¤¹¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Õ¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¡Ô´ë¶È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÈÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ç¸À¤¨¤Ð¸øÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ÎÀÕÌ³¤È¤·¤Æ¸íÇ§¤·¤¿²áÄøµÚ¤Ó¤½¤ÎÍýÍ³¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸øÉ½¤·¼Õºá¤¹¤Ù¤¡Õ¤È¡¢ÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£