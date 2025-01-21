Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤¬²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°»þ´Ö¤Ë¡ª¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡ÖMagSafeÎ¹¹Ô¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¡×
¥µ¥ó¥³¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡ÖMagSafeÎ¹¹Ô¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥³¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¼è°·Å¹¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¿·´´Àþ¤äÈô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°»þ¤Ëµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ»È¤¨¤ëMagsafe¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¤À¡£
¢£Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤Ê¤É¤ÇÄ¹»þ´Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤é¤ì¤ë
ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÉý55¡ß±ü¹Ô50¡ß¹â¤µ140mm¡¢Ìó140g¡£¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¹¥¤¤Ê½ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥é¥ó¥×¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¸ü¤ßºÇÂç30mm¡¢±ü¹Ô35mm°Ê¾å¡£ÇØÌÌ¤Î¥ì¥Ð¡¼¤Ç¥¯¥é¥ó¥×¤ò¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤À¡£
Magsafe¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼Éô¡£¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼Éô¤Ï360ÅÙ¸þ¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤Ê¤É¤ÇÄ¹»þ´Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ß¤¿¤¤¤¬²èÌÌ¤Î°ÌÃÖ¤¬Äã¤¯¤Æ¸«¤Å¤é¤¤¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤«¤µ¤Ð¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÖMagSafeÎ¹¹Ô¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤À¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍÍ¡¹¤Ê½ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦Magsafe¤Ç¥¹¥Þ¥Û¼è¤êÉÕ¤±¤¬´ÊÃ±
¡¦¥ì¥Ð¡¼¼°¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¼è¤êÉÕ¤±
¡¦ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½
¡¦360ÅÙ¼«Í³¤Ê³ÑÅÙ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë
¡¦Magsafe¸åÉÕ¤±¥ê¥ó¥°ÉÕÂ°
¡ã»ÅÍÍ¡ä
¡¦¥µ¥¤¥º¡¿Éý55¡ß±ü¹Ô50¡ß¹â¤µ140(mm)
¡¦½ÅÎÌ¡¿Ìó140g
¡¦¼èÉÕ²ÄÇ½¤Ê¸ü¤ß/±ü¹Ô¡¿¸ü¤ß¡§ºÇÂç30£í£í/±ü¹Ô¡§35£í£í°Ê¾å
¡¦ÂÑ²Ù½Å(ÀÅ²Ù½Å)¡¿Ìó400g
¡¦ºà¼Á¡¿ABS¡¢PC¡¢¥·¥ê¥³¥ó¡¢°¡±ô¹ç¶â
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¿ËÜÂÎ¡¢¸åÉÕ¤±¥ê¥ó¥°¡¢¥·¡¼¥ë¡¢·×Â¬¥·¡¼¥È¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥·¡¼¥È/¥É¥é¥¤¥·¡¼¥È¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ
¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¡¿¥µ¥¤¥º¡§Éý100¡ß±ü¹Ô¤55¡ß¹â¤µ160(mm)
¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¹þ¤ß½ÅÎÌ¡¿Ìó196g
¡¦È¯ÇäÆü¡¿2025/01/20¡¡¡¦ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¿¹ØÆþÆü¤è¤ê6¥ö·î
¡¦·¿ÈÖ¡¿CMSH24CBK¡¡¡¦JAN¡¿4580060600878
¢£¡ÖMagSafeÎ¹¹Ô¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¡×À½ÉÊ¾ðÊó
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦ÌîºÚ¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡ª¼Ì¿¿Å¸¡Ø¿©ºÚÃ£¤ÎÉ½¾ð 2025¡Ù¡ÚArt Gallery M84¡Û
¡¦¡Ú¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¡Û¥¹¥·¥í¡¼¡¢¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯´Æ½¤¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä
¡¦2½µ´Ö¸ÂÄê¤Î¶Ë¾åÂÎ¸³¡ªÆüËÜ»°ÂçÏÂµí¤Î¿À¸ÍµíÆÃÀ½¥Ñ¥Æ¥£¤¬£²ÇÜ¤Ë¡£W¿À¸Íµí¥Ð¡¼¥¬¡¼ÄÉ²ÃÅÐ¾ì
¡¦¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò1½µ´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡¢¤ªÆÀ¤Ê½éÇä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ
¡¦¹âÅç²°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ª¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é 2025¡×ÆâÍ÷¡¦»î¿©²ñ
¢£Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤Ê¤É¤ÇÄ¹»þ´Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤é¤ì¤ë
ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÉý55¡ß±ü¹Ô50¡ß¹â¤µ140mm¡¢Ìó140g¡£¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¹¥¤¤Ê½ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥é¥ó¥×¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¸ü¤ßºÇÂç30mm¡¢±ü¹Ô35mm°Ê¾å¡£ÇØÌÌ¤Î¥ì¥Ð¡¼¤Ç¥¯¥é¥ó¥×¤ò¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤À¡£
Magsafe¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼Éô¡£¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼Éô¤Ï360ÅÙ¸þ¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤Ê¤É¤ÇÄ¹»þ´Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ß¤¿¤¤¤¬²èÌÌ¤Î°ÌÃÖ¤¬Äã¤¯¤Æ¸«¤Å¤é¤¤¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤«¤µ¤Ð¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÖMagSafeÎ¹¹Ô¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤À¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍÍ¡¹¤Ê½ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦Magsafe¤Ç¥¹¥Þ¥Û¼è¤êÉÕ¤±¤¬´ÊÃ±
¡¦¥ì¥Ð¡¼¼°¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¼è¤êÉÕ¤±
¡¦ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½
¡¦360ÅÙ¼«Í³¤Ê³ÑÅÙ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë
¡¦Magsafe¸åÉÕ¤±¥ê¥ó¥°ÉÕÂ°
¡ã»ÅÍÍ¡ä
¡¦¥µ¥¤¥º¡¿Éý55¡ß±ü¹Ô50¡ß¹â¤µ140(mm)
¡¦½ÅÎÌ¡¿Ìó140g
¡¦¼èÉÕ²ÄÇ½¤Ê¸ü¤ß/±ü¹Ô¡¿¸ü¤ß¡§ºÇÂç30£í£í/±ü¹Ô¡§35£í£í°Ê¾å
¡¦ÂÑ²Ù½Å(ÀÅ²Ù½Å)¡¿Ìó400g
¡¦ºà¼Á¡¿ABS¡¢PC¡¢¥·¥ê¥³¥ó¡¢°¡±ô¹ç¶â
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¿ËÜÂÎ¡¢¸åÉÕ¤±¥ê¥ó¥°¡¢¥·¡¼¥ë¡¢·×Â¬¥·¡¼¥È¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥·¡¼¥È/¥É¥é¥¤¥·¡¼¥È¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ
¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¡¿¥µ¥¤¥º¡§Éý100¡ß±ü¹Ô¤55¡ß¹â¤µ160(mm)
¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¹þ¤ß½ÅÎÌ¡¿Ìó196g
¡¦È¯ÇäÆü¡¿2025/01/20¡¡¡¦ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¿¹ØÆþÆü¤è¤ê6¥ö·î
¡¦·¿ÈÖ¡¿CMSH24CBK¡¡¡¦JAN¡¿4580060600878
¢£¡ÖMagSafeÎ¹¹Ô¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¡×À½ÉÊ¾ðÊó
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦ÌîºÚ¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡ª¼Ì¿¿Å¸¡Ø¿©ºÚÃ£¤ÎÉ½¾ð 2025¡Ù¡ÚArt Gallery M84¡Û
¡¦¡Ú¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¡Û¥¹¥·¥í¡¼¡¢¤¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯´Æ½¤¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä
¡¦2½µ´Ö¸ÂÄê¤Î¶Ë¾åÂÎ¸³¡ªÆüËÜ»°ÂçÏÂµí¤Î¿À¸ÍµíÆÃÀ½¥Ñ¥Æ¥£¤¬£²ÇÜ¤Ë¡£W¿À¸Íµí¥Ð¡¼¥¬¡¼ÄÉ²ÃÅÐ¾ì
¡¦¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò1½µ´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡¢¤ªÆÀ¤Ê½éÇä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ
¡¦¹âÅç²°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ª¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é 2025¡×ÆâÍ÷¡¦»î¿©²ñ