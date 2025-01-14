¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡ÙÂÇ¤ÁÀÚ¤ê²óÈò¤ÎÂçµÕÅ¾¤ÇÏÂÅÄ¥¢¥»Ò´¿´î¡¡¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼»³·Á½ãºÚ¥¢¥Êµ¯ÍÑ¤ÎÈé»»ÍÑ
¡ÖÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÈÖÁÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î±½¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¡¢£±·î£µÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¡Ç25Ç¯²¼È¾´ü¤ÎÊüÁ÷Í½Äê¤òÈ¯É½¡£10·î£µÆü¤Ë40¼þÇ¯¤ÎÊüÁ÷²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÆ±¶É¤Î»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¡Ê30¡Ë¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¥á¥¤¥óMC¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê74¡Ë¤Ï¡¢
¡Ö40¼þÇ¯·Þ¤¨¤Þ¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢½µ´©»ï¤äWEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ÈÖÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤â¾ï¤Ë£±°Ì¤«£²°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤Î£±ÈÖ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤Î¥È¥ó¥Ç¥âÈ¯¸À¤ä¥Í¥¿¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÃÎ¼±¤äÍý²òÅÙ¤ÎÄã¤µ¤«¤é±ê¾å¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Öµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¡Ê26¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¥È¥É¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ÎºÝ¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ÎµÆþ¤Ë´Ø¤·¤Æ±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¡Ê33¡Ë¤¬¸í¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥¢¥Ã¥³°Ê²¼¶¦±é¼Ô¤¬Ã¯¤âÄûÀµ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï ¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÅêÉ¼½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ù ¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¼«Ê¬¤ËÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¤«¤éÏÃ¤¹¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Îð¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¶á¤ÏÅª³Î¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Ï¢È¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï ¡Ø¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù ¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
Â¾¶É¤¬Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤òÂ³¡¹½ªÎ»¤µ¤»¤ëÃæ¡¢°ìÉô¤Ç¤Ïº£Ç¯£³·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬TBS¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¡£¤¿¤À¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤â¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Î¼ó¤ËÎë¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÉÑÈË¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈ·ÑÂ³·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶É¤Î´´Éô¤Ï¡¢
¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï¡Ø¡Á¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤È¶¦¤ËÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¡¢½Ð±é¼Ô¤Î·ëÂ«¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤âÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤ÏÉ¬¤º¡È¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó·Ø¡É¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤Ç¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÈÖÁÈ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊTBS¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¤È¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¡Á¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤Î¿Ê¹ÔÌò¤È¤·¤Æº£Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¤À¡£ºòÇ¯Ëö¤ÇÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¡¢£³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇTBS¤òÂà¼Ò¤¹¤ë±§Æâ¥¢¥Ê¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡È¥¢¥Ã¥³¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
»³·Á¥¢¥Êµ¯ÍÑ¤Î¥ï¥±¤Ï¡©
¡Ö»³·Á¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¡¢¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡È¥ß¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹¡É¤Ë¤âµ±¤¤¤¿TBS¤¤Ã¤Æ¤ÎÈþËÆ¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£ÊóÆ»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾È½¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢TBS¤Ç¤ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¤ò¾®ÀîºÌ²Â¥¢¥Ê¡Ê39¡Ë¤äÁ·¾ìµ®»Ò¥¢¥Ê¡Ê49¡Ë¤é¡¢Â¾¶É½Ð¿È¥¢¥Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»³·Á¥¢¥Ê¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î£±Ç¯¤Û¤É¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡Ù¤ÇÀ¯¼£·ÐºÑ¤Î¥Í¥¿¤ò°·¤¦ºÝ¡¢¡È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡É¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¡Á¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²òÀâ¤ä¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÊÖ¤·¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤Ï ¡ØTBS¤¬ÈÖÁÈ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»³·Á¥¢¥Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ù ¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢TBS¤Ë¤Ï¡Ø¡Á¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤ò½ª¤ï¤é¤»¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÚ¼Â¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÏ¢¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤È¡ØTHE MC£³¡Ù¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¡Á¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤ê¡¢BS¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡È¥È¥ÉÈ¯¸À¡É¤ò¼Õºá¤·¤¿º¢¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤â¸µµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢40¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÖÁÈ¤¬Â¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ´¿´î¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢²þ¤á¤Æ¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ê¾ðÊóÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ØDa-iCE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ËÜ¿¦¤Ç¤âÄ¥¤êÀÚ¤ëÏÂÅÄ¡£¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¡Á¤ª¤Þ¤«¤»¡Á¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢Ê¹¤«¤ì¤½¤¦¤À¡£