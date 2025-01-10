¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆ°²è¤Ç¡ÖÃæµïÀµ¹­»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸µSMAP¤ÎÃæµïÀµ¹­¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£

Ä¹¤é¤¯ÃæµïÀµ¹­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¹â¿Ü»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡¢Ãæ°æÀµ¹­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¤½¤Î¸«²ò¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹â¿Ü»á¤Ï¡ÖÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿½÷À­¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃæ°æ¤µ¤ó¤¬°­¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£

¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¼Â¾ð¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ö·ï¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤Èµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö9000Ëü±ß¤Ç¼¨ÃÌ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂç¤­¤Ê³Û¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Ãæ°æÀµ¹­¤ÎÎ©¾ì¤ä±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤­¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¹â¿Ü»á¤Ï¡Ö¸ý³°¶Ø»ß¾ò¹à¤ò¼¨ÃÌ½ñ¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É³È»¶¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢SNS¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¤Î³È»¶ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Èà¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾å²¼´Ø·¸¤ä¸¢ÎÏ¤Î¹½Â¤¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¶È³¦¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæ°æ¤µ¤ó¤À¤±¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤ÎÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¹½Â¤ÅªÌäÂê¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

07:55

SNS»þÂå¤Î¾ðÊó³È»¶¤È¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Î±Æ¶Á
20:05

¿¦¾ìÉÔÎÑ¤Î°­±Æ¶Á¤È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Æâ¤ÎÎÑÍý´Ñ

´ØÏ¢µ­»ö

¹â¿Ü´´Ìï»á¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ýÁË»ß¤ò¸ì¤ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¡×¡ÖºÛÈ½¤Ç¤ÏÉÔÍø¡×

¹â¿Ü´´Ìï»á¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ýÁË»ß¤ò¸ì¤ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¡×¡ÖºÛÈ½¤Ç¤ÏÉÔÍø¡×

 ¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¿·NISA¤Ç¤ÎÅê»ñÀïÎ¬ ¡ÖÇ¯»Ï°ì³çÅê»ñ¤Çµ¡²ñÂ»¼º¤òÈò¤±¤ë¡×

¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¿·NISA¤Ç¤ÎÅê»ñÀïÎ¬ ¡ÖÇ¯»Ï°ì³çÅê»ñ¤Çµ¡²ñÂ»¼º¤òÈò¤±¤ë¡×

 ÈþÍÆ³°²Ê°å¡¦¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬»ØÅ¦¡ªÃËÀ­¤¬´èÄ¥¤ë¤âÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤ë¤â¡Ö½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×10Áª

ÈþÍÆ³°²Ê°å¡¦¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬»ØÅ¦¡ªÃËÀ­¤¬´èÄ¥¤ë¤âÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤ë¤â¡Ö½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×10Áª
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¹â¿Ü´´Ìï¡Ê¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë_icon

¹â¿Ü´´Ìï¡Ê¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 73.40Ëü¿Í 2925 ËÜ¤ÎÆ°²è
ÈþÍÆ³°²Ê°å¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£ ËÜ¶È¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ°Ê³°¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»þ»öÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ»ëÅÀ¤Î°Õ¸«¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
youtube.com/@takasumikiya YouTube