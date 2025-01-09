ÄÔ´õÈþÄ¹½÷¤Î¡ÈÎø°¦Ê×Îò¡É¤ËÌ·½â¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤Î¡©¡×ÄÀÌÛ´Ó¤¯¡ÈÇ®°¦µ¿ÏÇ¡É¤Ë±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤Î»ØÅ¦
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤Î²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ¹½÷¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×´õ¶õ¤ÎÉã¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡É½÷ÁõÊ×Îò
¡¡´õ¶õ¤Ï1·î13Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊAMEBA¡Ë¤ÎºÇ¿·ºî¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¼Â´¶ÈÊÔ2025 in ¥½¥¦¥ë¡¼¡Ù¤Ø»²²Ã¡£Æ±ÈÖÁÈ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤â¤Î¡£ºÇ¿·ºî¤Ï´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔ¡¢¥½¥¦¥ë¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¤¬¤±´õ¶õ¤Ï°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦Ê×Îò¤ò¡Ö¹ðÇò¤·¤¿¿Í¿ô0¿Í¡¢¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô12¿Í¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¿ô3¿Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¹â¹»¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Îø°¦¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Ç100%¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê´¶¤¸¤Î¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¾ðÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤Êý¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÇä¤êÊý´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤?¡Õ
¡¡¤À¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï´õ¶õ¤Î¡ÈÎø¿Í¡É¤È¸«¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤ËÍí¤á¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÊÌ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È?¡Õ
¡ÔÈà»á¤¤¤ë¤±¤É¡¢»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡¢¤¸¤ã¥à¥ê¤À¤·¡Õ
¡Ô¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¥¤¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÃ¡¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡Õ
¡Ô¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤½¤¦¡Õ
¡¡±½¤Î¡ÈÈà»á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï²áµî¤Ë¡¢7¿ÍÁÈ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦RYUHEI¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£2023Ç¯12·î¤ËRYUHEI¤µ¤ó¤È¸«¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢½÷À¤ÈÊú¤¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÎ®½Ð¡£Î®½Ð¸µ¤ÏRYUHEI¤µ¤ó¤ÎÎ¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÄÔ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÆâÁõ¤Ê¤É¤¬ÄÔ²È¤È¡È¹ó»÷¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡BE:FIRST¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ìÎò¤Î¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¡£RYUHEI¤Ï2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡¡´õ¶õ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤êBE:FIRST¤ÎÃæ¤Ç¤âRYUHEI¤¬¡È¿ä¤·¥á¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¾·×¤Ëµ¿ÏÇ¤ò¶¯¤á¤¿·Á¤À¡£²¾¤Ë¼Ì¿¿¤¬ÄÔ²È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤é¤Ð¡È¿Æ¸øÇ§¡É¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÁûÆ°¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇË¶ÉÀâ¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÔÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ç¤ë¤Î??Çä¤êÊý´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤?¡Õ¡Ô¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ä¤é¤«¤¹¤È±ê¾å¤¹¤´¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿´õ¶õ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¿´ÇÛ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£