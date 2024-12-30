±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡¡Î¥º§¤òÈ¯É½¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸ß¤¤¤òÂº·ÉÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¡×É×¤Ï¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸
¡¡½÷Í¥¤Î±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡Ê40¡Ë¤¬É×¤Ç4¿ÍÁÈ¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖOKAMOTO¡ÇS¡×¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¦¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸¡Ê33¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±±ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¤·¤ÆÊ¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸¤È±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Î¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Î¥º§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸ß¤¤¤òÂº·ÉÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Öº£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯12·î30Æü¡¡¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸¡¡±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É×¤Î¥ª¥«¥â¥È¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÅê¹Æ¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±±ÅÄ¤Ï¥ª¥«¥â¥È¤È2017Ç¯1·î¤Ë¡È¸òºÝ0Æü¡É¤Ç·ëº§¡£2018Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£