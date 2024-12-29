¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡ÖÊ©¤è¤ê¥µ¥¦¥¸¤¬¾å¡×È¯¸À¡¢Ê©¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤¬¥á¥Ã¥·¤È¡ÉÍÓ¡É¤ÇÈ¿·â¡ª

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Leo Messi jugando con 38 grados 🌟🇦🇷🐐 pic.twitter.com/2AWglqm8zk
— Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 28, 2024
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