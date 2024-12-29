¤è¤ð¤³ÍÌî¿¸ºÈ¡¡ÁêÊý¡¦ßÀ¸ýÍ¥¤Î¾¾ÃÝÂà¼ÒÈ¯É½¤ÎàÎ¢»ö¾ðáÌÀ¤«¤¹¡ÖÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤è¤ð¤³¡×¤ÎÍÌî¿¸ºÈ¤¬£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¤ÎßÀ¸ýÍ¥¤Î¾¾ÃÝ·ÝÇ½Âà½êÈ¯É½¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡ßÀ¸ý¤ÏÆ±Æü¡¢¡Ö£³£´Ç¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÃÝ·ÝÇ½£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£³£±Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ±ßËþ¤ËÂà½êÃ×¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿ÍÌî¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¤Î·Ý¿Í¤è¤ð¤³¤Ê¤Î¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤«¹¹¿·¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¡ßÀ¸ýÍ¥¡Ê£µ£²¡Ë¤¬Âà½ê¡¡½êÂ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤ð¤³¤Ï»ÄÎ±¡Ê¢«¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½êÂ°¤Ç¤¹¡£ßÀ¸ýÍ¥¡Ê£µ£²¡Ë¤Î½êÂ°¤¬¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡©¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î½êÂ°¤Ï¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¼«¿È¤ä¥³¥ó¥Ó¤Î·ÀÌó·ÁÂÖ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ßÀ¸ý¤ÎÂà½êÈ¯É½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¤ËÇ¯ËöÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¼ê¤ËßÀ¸ý¤¬àÀè½Ð¤·á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤ì¤¬²¿¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡µìÃÎ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¡¢ÅöÁ³³ÎÇ§¤ÎÏ¢Íí¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖºÊ¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡¡Â³¡¹¤È£Ì£É£Î£Å¤¬Íè¤Þ¤¹¤è¡¡ÅÅÏÃ¤âÍè¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¡ÊÖ»ö¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¡²¾Ì²¤òÄü¤á¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Ö¥í¥°½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ªÁû¤¬¤»¤ÊÁêÊý¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°¦¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡ÖßÀ¸ýÍ¥¡Ê£µ£²¡Ë¥Õ¥ê¡¼·Ý¿Í¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿§¡¹½õ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£