ËãÀ¸ÂÙ»á¡È¸¥ÂÎÁ°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡É½÷°å¤Î²ò¸Ûµá¤á¤ëÀ¼¤â¡Ä¡Ö¥È¥«¥²¤Î¿¬ÈøÀÚ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼ÌÀ
¡¡ÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¤ÎÅý³ç±¡Ä¹¤Ç¸½Ìò°å»Õ¡¦ËãÀ¸ÂÙ»á¡Ê52¡Ë¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë°å»Õ¡¦¹õÅÄ¤¢¤¤¤ß»á¤¬¡¢SNS¾å¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ»á¤¬¡¢¥°¥¢¥à¤Ç¤Î¡Ö²òË¶¼Â½¬¡×¤ÎÍÍ»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¸¥ÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Ö¥í¥°¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿·ï¡£¤½¤Î¸å¡¢¹õÅÄ»á¤ÏÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¡¢¥â¥¶¥¤¥¯½èÍý¤ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬ÉÔ´°Á´¤Î¤Þ¤Þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÎÑÍý´Ñ¤¬·çÇ¡¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ24Æü¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¡Ö¹õÅÄ°å»Õ¤Ø¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¹õÅÄÀèÀ¸¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Û¥ë¥Þ¥ê¥ó¸ÇÄêÉ¸ËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤fresh cadaver¤ò½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿´¶Æ°¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¤ÏÅöÁ³ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¹ÔÆ°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª»×¤¤¤ÎÊý¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°µ¡¤ÏÁ±¤Ç¡¢Èà½÷¤ËÂ¾°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¤´ÈãÈ½¤Ï¡¢ÅöÁ³¼õ¤±»ß¤á¡¢È¿¾Ê¤ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¶È°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉÔÊÙ¶¯¤Çfresh cadaver¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤°å»Õ¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢±ê¾å¤Ç¥È¥«¥²¤Î¿¬ÈøÀÚ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¸Û¤¹¤ë»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤é¡¢°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¹¹¤Ë¸¦ïÓ¤òµÍ¤ß¡¢²òË¶¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿°å»Õ¤Ë»Ü½Ñ¤·¤ÆÌã¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢²ò¸Û¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°å³Ø²ñÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËãÀ¸»á¡£¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢»à¼Ô¤Ø¤ÎÂº¸·¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÌ¿¤ä°ÂÁ´¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ì¤¬²òË¶¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¼ñ»Ý¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ä¿ÀÌ¯¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´°äÂÎ¤òÂ»²õ¤¹¤ë»ö¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤òº£¸å¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£
¡¡¡Ö³¤³°¤Îfresh cadaver¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï³ä¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËµÇ°»£±Æ¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤Ê¤Î¤«º£°ìÅÙ¹Í¤¨¤ÆÄº¤¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Öº£²ó¤Ï»ä¤Î»ØÆ³ÎÏÉÔÂ¤È´ÉÍý´ÆÆÄÉÔÂ¤ÇÀ¤´Ö¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£