¶Ø»ßÆùÀ½ÉÊ»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ºÇÂ¿¹¹¿·¡¡2Ç¯Ï¢Â³¡¢Ë¬ÆüµÒÁý¤¬ÇØ·Ê¤Ë
¡¡²ÈÃÜÅÁÀ÷ÉÂÍ½ËÉË¡¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆùÀ½ÉÊ¤Î¹ñÆâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬16Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤¬21Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤ÎÁý²Ã¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÚÇ®¡ÊASF¡Ë¤Ê¤ÉÃÜ»º¶È³¦¤ØÂÇ·â¤È¤Ê¤ë²ÈÃÜÅÁÀ÷ÉÂ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®Æþ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÀ¿å¾ÊÆ°Êª¸¡±Ö½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤Î»ý¤Á¹þ¤ß·ï¿ô¤ÎÎß·×¤¬16Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¡¢ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤Î15Ëü2329·ï¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Ç°ì»þ¤Ï¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¤«¤é¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÚÇ®¤ä¸ýÄý±Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥à¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É²Ã¹©ÉÊ¤ò´Þ¤àÃÜ»ºÊª¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹º®Æþ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£ÃÜ»ºÊª¤Î³¤³°¤«¤é¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¸½ÃÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¸¡ºº¾ÚÌÀ½ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅÚ»º¤ä¸Ä¿Í¤Î¾ÃÈñÌÜÅª¤Ï¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£