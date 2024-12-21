7ºÐ¤ÎÄÌÃÎÉ½¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¤â¡Ä»»¿ô¥Îー¥È¤Ë3Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¼¸¤é¤º¥Ï¥°¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î°ìºý¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥È¥ê¥Ã¥·¥å(@torish935)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£¤ï¤¬»Ò¤¬³Ø¹»¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¥È¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¡£¤ï¤¬»Ò¤Î¥Îー¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Îー¥È¤Ë¡¢¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Íî½ñ¤¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤¤¤¹¤¡×¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¼¸¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¥Þ¥Þ¤Ø¡¢¤È¤ª¼ê»æ¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥È¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Ø¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£À®ÀÓ¤Î¤³¤È¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°°é¤Ã¤¿¤ï¤¬»Ò¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë´·¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥Îー¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÊÙ¶¯¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿´ÇÛ¤Ç¤ï¤¬»Ò¤Î¥Îー¥È¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î¥È¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤â¡¢ÄÌÃÎÉ½¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤ï¤¬»Ò¤Î¥Îー¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤½¤¦¡£¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
©torish935
Â©»Ò£·ºÍ¤¬ÄÌÃÎÉ½¤Ç¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»»¿ô¡£¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Îー¥È¤ò¤È¤ì¤Æ¤ë¤«³«¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡ª¡Ö¥Þ¥ÞÂç¤¹¤¡×😂¡£¤Ä¤¤´î¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Îー¥È¤Þ¤ÀÅÓÃæ¤À¤·ÀèÀ¸¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÊ¿µ¤¤À¤è☺️¡×¤Ã¤Æ¡£Âç¤¤ÊÍî½ñ¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢Á´¤¯¼¸¤ì¤Ê¤¤🤭❤️
Íî½ñ¤¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤¤¤¹¤¡×¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¼¸¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¥Þ¥Þ¤Ø¡¢¤È¤ª¼ê»æ¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥È¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Ø¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£À®ÀÓ¤Î¤³¤È¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°°é¤Ã¤¿¤ï¤¬»Ò¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë´·¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤ëÍî½ñ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¬»Ò¤«¤é°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¤æ¤º¥×ー
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë