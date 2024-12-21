¡Ö¥´¥ß¤Î»³¤«¤éÇ¢Æþ¤ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬¥Ë¥ç¥¥Ã¤ÈÆ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤Î¿ô¤Ê¤ó¤È¿ôÉ´ËÜ¡Ä¸ÉÆÈ»à¤Î¸½¾ì¤«¤é¤ï¤«¤ë65ºÐÃËÀ¤Î¡ÈÀ¸Á°¤ÎÀ¸³è¡É¤È¤Ï
¡Ò¡ÖÂçÎÌ¤Î»ÈÍÑºÑ¤ß¤ª¤à¤Ä¤äÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤¬¡×¡Ö¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÊµ¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¡×²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¡Ê53¡Ë¤Î¡È¥´¥ß²°Éß¡É¤Ç²ÈÂ²¤¬¸«¤Ä¤±¤¿°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Ç¯´ÖÌó3Ëü¿Í¤Î¿Í¤¬¸ÉÆÈ»à¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î8³ä¤¬À¸Á°¤«¤é¡¢¥´¥ß²°Éß¤äÉÔÀÝÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¡È¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡É¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ã¯¤Ë¤â½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»à¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡¹¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç´Ë¤ä¤«¤Ê¼«»¦¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î¿ûÌîµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÉÎ©¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¶¦´¶¤ò¼¨¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¿ûÌî¤µ¤ó¤Î¡ØÄ¶¸ÉÆÈ»à¼Ò²ñ ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¸½¾ì¤ò¤¿¤É¤ë¡Ù¡ÊËèÆüÊ¸¸Ë¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£´ØÅì¶á¸©¤ÎË¿»Ô¤Ë¤¢¤ë°ì¸®²È¡¢¤½¤Î2³¬¤ò´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤¬ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¿Í¤Î¾åÅìÊºº¶¾Í¡Ê46¡Ë¤ËÆ±¹Ô¤·¤ÆÌÜ·â¤·¤¿¡¢¸ÉÆÈ»à¤ÎÀ¶ÁÝ¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´6²ó¤Î5²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©AFLO
¢¡¢¡¢¡
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î±ÕÂÎ¤ÎÀµÂÎ
¡¡¾åÅì¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤Î°ÛÍÍ¤Ê½¤¤¤òÊü¤Ä±ÕÂÎ¤¬¡¢¤³¤ÎÉô²°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¹ÀÆó¡Ê²¾Ì¾¡¦µýÇ¯65¡Ë¤ÎÇ¢¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤°µ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¡¢º´Æ£¤Ï²¿½½ËÜ¡¢¤¤¤ä¡¢²¿É´ËÜ¤È¤¤¤¦¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÇ¢¤òÎ¯¤á¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£Éô²°¤Î»ÍÊýÈ¬Êý¤ËÌµÂ¤ºî¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤Î½¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤âÌÜ¤ËÀ÷¤ß¡¢Çö´ã¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë½¤¤¤Ë´·¤ì¤ë¤È¡¢ÊÕ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ª¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤¦¤º¹â¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿¥´¥ß¤Î»³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»³¤ÏÃæ±û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤À¤é¤«¤Ê¤¯¤Î»ú·¿¤Î·¹¼Ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çò¤äÆ©ÌÀ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥¸ÂÞ¤¬´ö½Å¤Ë¤âÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ä´Ö¤ò»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÎÐÃã¤¬Ëä¤á¡¢Çò¤¤Àã»³¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤ó¤â¤ê¤È¤·¤¿¥´¥ß¤Î»³¤ÎÃæ¤«¤é¤â¡¢Ç¢Æþ¤ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤í¥Ë¥ç¥¥Ã¤È¼Ð¤á¤ËÆ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼êÁ°¤Ë4¾öÈ¾¤ÎÈÄ¤Î´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢±ü¤Ë6¾ö¤ÎÏÂ¼¼¡¢ÏÂ¼¼¤ÎÏÆ¤¬¥Ð¥¹¤È¥È¥¤¥ì¤È¤¤¤¦Â¤¤ê¤À¤¬¡¢ÂçÎÌ¤Î¥´¥ß¤ËËä¤â¤ì¤Æ¡¢¾ö¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤½¤Î»Ñ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¥ß¤ÎºÇ¾åÉô¤Ï¡¢¿ôÆüÁ°¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÈ¾³Û¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤¿ÁÚºÚ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¤ä¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÉÓ¤Ê¤É¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤ÏÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤ÎÁØ¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥´¥ß¤ÎÃæ´ÖÁØ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë»¨»ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾åÅì¤¬¾åÉô¤ÎÁØ¤ò¤É¤±¤ë¤È¡¢ÀÄÇ¯¥Þ¥ó¥¬»ï¤Ê¤É¤¬Ãæ´ÖÁØ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤¤Æì¤ÇÍçÂÎ¤ò¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î¼Ì¿¿½¸¤ä¡¢¸Ô¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î³Ê¹¥¤ÇM»ú¤ËÇû¤é¤ì¤¿µðÆý¾¯½÷¤Î¥¢¥À¥ë¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÉ½»æ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤ÈÌÜ¤ò±Ë¤¬¤¹¤È¡¢Á´Íç¤Ë¹´Â«¶ñ¤ò»Ü¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬¤¦¤ë¤ó¤ÀÌÜ¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¥¢¥À¥ë¥ÈDVD¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÉÆÈ»à¸½¾ì¤Ç¤ÏÃË½÷¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥À¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¸Î¿Í¤ÏSM¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¾åÅì¤ÏÆÃ¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¤½¤ì¤é¤òÂÞ¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤Û¤é¡¢¤³¤³¤À¤±¡¢¹õ¤¯Ç¨¤ì¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»³ÅÐ¤ê¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¿µ½Å¤ËÃæ´Ö¤Î¥´¥ß¤Î»³¤ËÂ¾ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤ËÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£´Ý¤¯¤Æ¹õ¤¤¤¯¤Ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¾åÅì¤Ï¤¯¤Ü¤ß¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¼Ò°÷¤Î¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÎëÌÚ½ã¼£¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤Û¤é¡¢¤³¤³¤À¤±¡¢¹õ¤¯Ç¨¤ì¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤³¤À¤Ê¡£¤³¤³¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡£·Ù»¡¤È¥ì¥¹¥¥å¡¼Ââ¤¬¤«¤²ó¤·¤Æ¾ÃÆÇ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Ø¤ó¡¢¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÂÎ±Õ¤À¤Í¡×
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Éô²°¤Î¤Þ¤µ¤ËÃæ±û¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¹¹õ¤¤±ÕÂÎ¤¬Ìó2¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥´¥ß¤Î¾å¤ò¥Ò¥¿¥Ò¥¿¤È¿¯¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤Î»¨»ï¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï¡¢ËÏ½Á¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤±ÕÂÎ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÛ¤¤¹þ¤ó¤ÇÊÑ¿§¤·¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ò¤·¤ã¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¡¢º´Æ£¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÀäÌ¿¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅì¤Ï¡¢¿Ð¼è¤ê¤ò¥´¥ß¤Î»³¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤«¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÂÎ±Õ¤Ç¼¾¤êµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿»¨»ïÎà¤ò½¸¤á»Ï¤á¤¿¡£»¨»ï¤Î²¼¤«¤éÆÍÁ³»¬¤Ó¤Ä¤¤¤¿ÀðÉ÷µ¡¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£ÀðÉ÷µ¡¤Ï¡¢²¿Ç¯¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤Ê¤¯¡¢²È¼ç¤ÎÂÎ½Å¤Ë²¿Ç¯¤â²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢ÇØ¹ü¤ÎÉôÊ¬¤¬2¤Ä¤ËÀÞ¤ì¤Æ¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÅì¤Ï¥É¥í¥É¥í¤ÎÂÎ±Õ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¡¢¹õ¤¯Âù¤Ã¤¿¤½¤ì¤é¤ò¿Ð¼è¤ê¤Ç¤«¤½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¡£±ø¤ì¤¿»æ¤äÉÛ¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢½¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦½¤¤¤¬É¡¹¦¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È¶î¤±È´¤±¤¿¡£¤ä¤ä´Å¤Ã¤¿¤ë¤¤¡¢Ìý¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤Î½¤¤¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÍÏ¤±¤¿¿Í´Ö¤ÎÂÎ±Õ¤Î½¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹õ¤¤ÂÎ±Õ¤¬¡¢2¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤â¤¢¤ë¥´¥ß¤Î¤Ï¤ë¤«²¼¤ÎÁØ¤òÍ¥¤ËÆÍ¤È´¤±¤Æ¡¢¾ö¤ÎÄìÌÌ¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£
¡¡º´Æ£¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢»³¤ÎÄº¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤³¤³¤À¤È»Ø¤·¼¨¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹õ¤¤µÝ·Á¤Î¤â¤Î¤¬Äº¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÃí¤®¸ýÉÕ¤¤Î¥Ð¥±¥Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ð¥±¥Ä¤Î¤Õ¤Á¤ò°Ï¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃã¿§¤¤Ç¢ÀÐ¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÅì¤¬¼è¤Ã¼ê¤ò°®¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥Ã¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥×¥ó¤ÈÇÈÎ©¤Ã¤ÆÃæ¤Î±ÕÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£¤Û¤Ü8Ê¬ÌÜ¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º®Âù¤·¤Æ¤É¤í¤É¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£À¨¤Þ¤¸¤¤¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¡¢º´Æ£¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¿²¾²¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤³¤Î¥Ð¥±¥Ä¤òÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÊüÇ¢¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÆÃñ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£°ìÂÎ²¿ÆüÊ¬¤ÎÇ¢¤òÎ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ð¥±¥Ä¤Î¼þÊÕ¤òÉº¤¦À¨¤Þ¤¸¤¤¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢½¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÅÇ¤µ¤¤òºÅ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é20Ê¬¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Õ¤¿´Ö¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¼¾ÃÏÂÓ¤µ¤Ê¤¬¤éÈéÉæ¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤ÊÇ®µ¤¤¬½¼Ëþ¤·¡¢ÏÓ¤ÎÌÓ·ê¤È¤¤¤¦ÌÓ·ê¤«¤é´À¤òÊ®¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ë¡£Æ¬¤òÇò¤¤¥¿¥ª¥ë¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¾åÅì¤Î³Û¤«¤é¤â¡¢Âì¤Î¤è¤¦¤Ê´À¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿´¤¬ÉÂ¤á¤Ð¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¡¢¿´¼À´µ·Ï¤Ê¤é¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬±ø¤ì¤ë
¡¡¤Õ¤È¡¢¼¼Æâ¤ò¸«²ó¤¹¤È¡¢¤É¤³¤Ë¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¾åÅì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¤Îµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢65ºÐ¤Ç¿´Â¡È¯ºî¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¿´¼À´µ¤ò¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¾åÅì¤Ï¡¢°î¤ì½Ð¤ë´À¤òÉþ¤Ç¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿¤é¤«¤Î»ýÉÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤Î¿Í¤Î»à°ø¤Ï½ë¤µ¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î½ë¤µ¤À¤È¡¢¥´¥ß¤âÁêÅö¤ÊÇ®¤ò»ý¤Ä¤«¤é¤Í¡£¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Ç¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÉô²°¤ÏÌë¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤Î²¹ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤è¤¯¡¢²Ð»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Éô²°¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¡£¿´¼À´µ·Ï¤ËØí¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é±ø¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Í¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤Ð¿´Â¡ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô²°¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¡£µÕ¤ËÀº¿À¤¬ÉÂ¤ß¤À¤¹¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤«¿å²ó¤ê¤¬±ø¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡×
¡¡»ä¤ÏÀä¶ç¤·¤Æ´Ý¤¤¤¯¤Ü¤ß¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¹â²¹Ãí°Õ¾ðÊó¤¬Ï¢ÆüÎ®¤ì¤ë½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢º´Æ£¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¼«¤é¤ÎÇ¢½¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥´¥ß¤Î»³¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤â¤«¤±¤º¤Ë¡¢Íè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤â¤Þ¤ë¤ÇµÁÌ³¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤ò²£¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÅì¤Ï´é¤«¤éÂì¤Î¤è¤¦¤Ê´À¤òÅ©¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÂ¼¼¤ÎÊÉºÝ¤Ë¤¢¤ë5¡¢6ÃÊ¤Û¤É¤Î¥¿¥ó¥¹¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¿ô½½Ç¯¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëÌÚ¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢²¼È¾Ê¬¤¬Îã¤Î¥´¥ß¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÅì¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¹¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤È¾åÃÊ¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¡¢¼¡¡¹¤ÈÃæ¤Î¤â¤Î¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Ç½é¤á¤Æ¡Öº´Æ£¤µ¤ó¡×¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¸Å¤Ó¤¿³×¥±¡¼¥¹¤Ë¡¢¶Ð¤áÀè¤ÎÌ¾»É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÄÂÂß·ÀÌó½ñ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦²¿½½Ç¯¤âÁ°¤«¤é¹¹¿·¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¿Æ¤ä»Ò¶¡¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ºâÉÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶²¤é¤¯·Ù»¡¤¬°äÂ²¤ËÅÏ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÄÌÄ¢¤Ë¤Ï»Ä¹â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¾Ú½ñ¤Ï°äÂ²¤ËÊÖ¤¹¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ÉÆÈ»à¤Î°äÂ²¤¬µá¤á¤ëÊª¤Ï¡¢ÊÝ¸±¾Ú·ô¡¢¸½¶â¡¢ÄÌÄ¢¡¢ÄÂÂß·ÀÌó½ñ¡¢ÉÔÆ°»º¤äÅÚÃÏ¤Î¸¢Íø¾Ú¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤â¤Î¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£¸Î¿Í¤È°äÂ²¤Ï¤È¤¦¤Ë·Ò¤¬¤ê¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤â¤·¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Ì¿¿¤ä¼ê»æ¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïµ©¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉô²°¤ò±ø¤·¤¿¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°äÉÊ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½¤¤¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¼Â¤È¤·¤Æ¡¢°äÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥´¥ß¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¸½ÂåÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¾ì
¡¡½ñÎà¤ò¤·¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¾åÅì¤È¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÊÒ¤Å¤±¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£Ç¢¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥É¥Ü¥É¥Ü¥É¥Ü¥É¥Ü¤È¥·¥ó¥¯¤ËÎ®¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ë¤â¤ï¤Ã¤È¤·¤¿À¨¤Þ¤¸¤¤Ç¢½¤ÈÇ®µ¤¤¬½¼Ëþ¤¹¤ë¡£¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤À¤±¤Ë°½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶á¤Å¤¯¤ÈÌÜ¤òÆÍ¤»É¤¹¤è¤¦¤Ê¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ï¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤ëÎ®¤·Âæ¤Ë¡¢ÇÓÝõÊª¤¬´þ¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾åÅì¤¬¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢²¿Ç¯¡¢¤¤¤ä²¿½½Ç¯¤âÁÝ½ü¤·¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¹õ¤º¤ó¤ÀÊØ´ï¤¬¸«¤¨¤¿¡£º´Æ£¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¼«¤é¤ÎÇ¢¤òÎ¯¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÏÂ¼¼¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥´¥ß¤Î»³¤ÎÃæ¤«¤é¤Þ¤ë¤ÇÊõÃµ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²«¶â¿§¤Î±ÕÂÎ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¼¡¡¹¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢¾åÅì¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£¾åÅì¤Ï¡¢¤È¤¤ª¤ê¤½¤Î½¤¤¤Ë¤à¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¥·¥ó¥¯¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥Ü¥È¥ë¤Î¿ô¤Ï¡¢Í¥¤Ë100ËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÅì¤¬ËÉ¸î¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¡¢¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¾®ÊØ¤Î½¤¤¡¢ËÍ¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÂç¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
¡ÖÂç¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¾®ÊØ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ü¥È¥ë¤ÏÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤¼¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ËÂçÊØ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅì¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥´¥ß¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç500ÂÞ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤Ï40ÅÙ¶á¤¤¼ÞÇ®ÃÏ¹ö¤ÎÃæ¡¢Ç¢¤ÈÂÎ±Õ¤ÎÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿°½¤Ë¤½¤Î¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÉô²°¤Î¥´¥ß¤òÅ±µî¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¾ì¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò65ºÐÃËÀ¤¬Î©¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥´¥ß²°Éß¤Ç¸ÉÆÈ»à¡Ä¡Ö4¡¢5Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥´¥ß¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡Ä¡×Âç²È¤¬¸ì¤ë¡È°²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¡É¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¿ûÌî µ×Èþ»Ò¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë