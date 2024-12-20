¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¶»Ãæ¡ÖÌµÍý¤Ç¤¤ë»þ¤ËÌµÍý¤·¤¿¤¤¡×¡¡µ®½Å¤Ê·ãÇò¡Ä2ÌëÏ¢Â³¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¤ËÅÐ¾ì
»Ë¾å½é¤Î2ÌëÏ¢Â³¡Äº£·î22Æü¡¢23Æü¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î²ñÄ¹ÉÕ¤ÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¡¢12·î22¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS¤Î¿Íµ¤¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£1998Ç¯¤ÎÈÖÁÈ³«»Ï°ÊÍè¡¢½é¤Î2ÌëÏ¢Â³¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë1300²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç¡¢³Æ³¦¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¸ÀÍÕ¤ËÇ÷¤ëÆÃÊÌ¥·¥ê¡¼¥º¤òÉÔÄê´ü¤ÇÊüÁ÷¡£º£²ó¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢51ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¹â¹»µå»ù¤Ø¤ÎÆÃÊÌ»ØÆ³¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È¤Î¡È¥¬¥Á¥ó¥³»î¹ç¡É¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥¢¥È¥ë¤Î¼«Âð¤ÇÄ«¿©Á°¤ËÉ¬¤º¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡¢10Âæ°Ê¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¤Ç¼«¿È¤òÃÃ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¢T-¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¸ì¤Ã¤¿Ç®¤¤¶»Ãæ¡£¼«Âð¤ÎÄí¤Ç°¦¸¤¤È²á¤´¤¹¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¡ÈÆü¾ï¡É¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÌµÍý¤¬¤Ç¤¤ë»þ¤ËÌµÍý¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÌîµåÆ»¤Î¡ÈÃµµá¼Ô¡É¤¬¼¨¤¹ââ»ý¤ÏÉ¬¸«¤À¡£¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡¡2ÌëÏ¢Â³¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÏMBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢Á°ÊÔ¡Ê22Æü¡Ë¤ÏÌë11»þ¡¢¸åÊÔ¡Ê23Æü¡Ë¤ÏÌë11»þ56Ê¬¤«¤é60Ê¬³ÈÂçÈÇ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë